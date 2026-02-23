Una leyenda del Sevilla FC acompaña a Marcao durante su proceso de rehabilitación

La lesión de Marcao ha sido un grave problema para la defensa del Sevilla Fútbol Club. En una temporada marcada por la bajada de salario que el zaguero brasileño acometió para liberar masa salarial, Matías Almeyda quiso darle la confianza a un futbolista cuyo deseo era cumplir contrato con la entidad hispalense. Pese a que nunca ha llegado a ser lo que se esperaba de él cuando firmó por el club blanquirrojo en julio de 2022, el central ha demostrado tener un compromiso innegable con el club cuando los contratiempos físicos se lo han permitido, aunque nunca ha podido tener la regularidad esperada.

El pasado 26 de enero, el Sevilla anunciaba que Marcao había sido intervenido "con éxito de una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo este lunes por los doctores Jordi Vega y Javier del Vechio, teniendo lugar la operación ese mismo día en la Clínica Mi Tres Torres de Barcelona, donde el central brasileño reposó esperando a tener el alta para regresar a la capital hispalense. Sin embargo, el central brasileño ha regresado a su país de origen para continuar un proceso de recuperación que se antoja largo, dando la sorpresa en redes sociales al mostrar que su pareja de gimnasio era nada más y nada menos que su excompañero Fernando Reges.

El Sevilla despide a Fernando Reges / Juan Carlos Vázquez

Fernando dijo adiós al Sevilla Fútbol Club en una despedida marcada por la lluvia, la soledad y la derrota del combinado hispalense frente al Athletic Club por cero goles a dos. Tras 167 encuentros y dos UEFA Europa League con la elástica nervionense, el último integrante del rombo mágico (compuesto por el brasileño, Diego Carlos, Jules Koundé y Yassine Bono) que comandaba Julen Lopetegui se fue dejando un vacío irreparable que nadie ha sido capaz de llenar. Verlo junto a su compatriota Marcao, vistiendo de hecho una camiseta y unas calzonas de su última temporada como sevillista, ha generado una avalancha de comentarios por parte de los aficionados blanquirrojos en las redes sociales.

La vuelta de Marcao, una incógnita

No sería descabellado pensar que la expulsión de Marcao en el Santiago Bernabéu será el último recuerdo de la hinchada sevillista del corpulento defensor brasileño. La sanción de seis partidos sin jugar impuesta al zaguero pasó a un segundo plano cuando el club comunicó en sus redes sociales que sufría una fractura del hueso escafoides del pie izquierdo, motivo por el cuál no ha vuelto a ponerse a las órdenes de Matías Almeyda. Pese a que en el Sevilla albergan esperanzas de que pueda regresar antes de que finalice el curso, teniendo en cuenta que el técnico bonaerense necesitará el mayor número de efectivos posibles para el cierre de campaña, su vuelta a los terrenos de juego es una incógnita y se desconoce el tiempo real de baja.