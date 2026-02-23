El Sevilla FC, a punto de firmar la venta más cara del fútbol femenino español

Julia Torres es el nombre de moda en el fútbol femenino. La jugadora del Sevilla Fútbol Club nacida en 2009 está muy cerca de firmar por el Fútbol Club Barcelona en el que parece se convertirá el traspaso más caro de la historia del deporte rey en nuestro país. Tal y como apuntaban este fin de semana los compañeros de Zona Mixta, la defensora hispalense está a punto de convertirse en el último refuerzo del combinado blaugrana a cambio de unos 300.000 euros, en un año marcado por el buen nivel del cuadro nervionense, que se encuentra en quinta posición con los mismos puntos que el cuarto clasificado.

Pese al interés de otros equipos como el London City o el Atlético de Madrid, todo hace indicar que será el Barcelona el que se lleve el gato al agua con una de las jugadoras más cotizadas del fútbol en España debido no sólo a su buen nivel pese a su corta edad, sino a la proyección que tiene la canterana sevillista. Torres suma este curso, su segunda temporada como profesional tras debutar con el Sevilla Femenino el pasado año, 248 minutos repartidos en ocho encuentros con la elástica nervionense, con un 83% de efectividad en entradas, un 58% en duelos y un 50% en duelos aéreos, a los que hay que sumar siete recuperaciones.

Julia Torres durante un partido con el Sevilla FC / Instagram

La Agencia EFE ha desvelado que Julia Torres no se desvincularía del Sevilla Fútbol Club hasta que finalice esta temporada 2025/2026, firmando por el FC Barcelona con ficha del filial, pero en dinámica del primer equipo. Internacional sub - 19 con la selección española, la canterana sevillista afronta uno de los retos más importantes de su joven carrera, teniendo en cuenta además que supera el récord instaurado por la centrocampista Maite Oroz, vendida por el Real Madrid al Tottenham por 250.000 euros en septiembre de 2024.

La baja de Torres será un problema de futuro para el Sevilla Femenino que, a las órdenes de David Losada, parece haber encontrado una estabilidad inusitada. Pese a esto, la marcha de la canterana servirá para ingresar algo a las arcas de un club falto de liquidez económica, lo que podría permitir movimientos tanto en el primer equipo femenino como en el masculino. El tiempo dirá si estos 300.000 euros, a los que hay que añadir una serie de incentivos, han sido poco o mucho, pero de cualquier manera servirán para que la joven defensora de 17 años se haga un nombre y escriba su nombre con letras de oro en la historia del fútbol nacional.