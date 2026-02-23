Las claves de por qué no triunfó en el Sevilla FC: "No tuve suerte"

Alfon González fue la última incorporación de Víctor Orta antes de ser destituido como director de fútbol del Sevilla Fútbol Club. El atacante manchego cuajó buenas actuaciones con el Celta de Vigo en el curso 2024/2025, por lo que la dirección deportiva de la entidad hispalense aprovechó sus últimos meses de contrato con el combinado celeste para negociar una llegada gratuita a un equipo necesitado de refuerzos, pero sin la capacidad económica de realizar fichajes. Sin embargo, su aterrizaje en la capital andaluza no fue como nadie esperaba y terminó marchándose en calidad de cedido al Villarreal en el pasado mercado invernal.

El albaceteño debutó con el cuadro groguet este pasado domingo en la victoria sobre el Valencia Club de Fútbol por dos goles a uno tras tres partidos fuera por la lesión que sufrió en sus últimas semanas como sevillista. Tras el derbi valenciano, Alfon atendió a los micrófonos del Carrusel Canalla de la Cadena SER, donde reconoció tener "muy bonitas las sensaciones" tras sus primeros minutos como jugador del Villarreal: "Feliz por ese debut, por volver después de un tiempo lesionado y estoy contento de poder ayudar al equipo cuando toca".

Alfon celebra con la lengua fuera su primer gol como sevillista. / AFP7 | Europa Press

Cuestionado acerca del primer tramo de la temporada, el propio Alfon reconocía que no tuvo "suerte con las lesiones. Casi nunca en mi carrera me he lesionado y en esta primera vuelta allí en Sevilla me lesioné tres veces". Relegado a un segundo plano por una serie de molestias físicas a lo largo de la primera vuelta, el ex del Celta de Vigo asegura que su deseo era triunfar en un equipo que necesitaba el mayor número de efectivos posibles para conseguir amarrar la salvación lo antes posibles: "Yo siempre quise pelear el puesto, siempre quise estar disponible porque veía que podía ayudar al equipo mucho. Al final me surgió la posibilidad del Villarreal y estoy muy feliz".

La montaña rusa de Alfon en el Sevilla

Desde su llegada al Sevilla Fútbol Club, Alfon González ha podido comprobar que la fortuna es esquiva cuando las cosas van mal. Tras comenzar el curso fuera de las convocatorias debido a los problemas de inscripción de la entidad hispalense, gozó de su primer partido oficial como sevillista en Montilivi, donde anotó un gol y cuajó un gran partido que hizo soñar a la afición blanquirroja. Lesionado tan sólo dos semanas después frente al Deportivo Alavés, regresó de forma residual en el Reale Arena, siendo suplente en LaLiga y titular en la Copa del Rey.

Una nueva lesión, esta vez durante las vacaciones de invierno, hizo que sus seis minutos frente al Real Madrid sean, por el momento, los últimos como futbolista de un Sevilla que abandonó a finales de enero para recalar en el Villarreal. Ahora, recuperado de sus molestias y con energías renovadas, Alfon sueña con hacer un buen papel en el Estadio de La Cerámica que le permita volver a sentirse tan importante como lo fuera el año pasado en Balaídos, ya sea en Nervión o en otro sitio.