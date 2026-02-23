El Sevilla comienza a preparar el derbi con la vuelta de Castrín

Tras la victoria tan importante del Sevilla en el Coliseum este pasado domingo, el equipo algo aliviado por esos tres puntos realizó este lunes una sesión de recuperación para empezar una semana especial por el derbi del próximo 1 de marzo. La novedad en esta sesión ha sido el regreso de Andrés Castrín.

La plantilla nervionense que volvió a la ciudad hispalense el domingo por la tarde entrenó en la Ciudad Deportiva José Cisneros en la que los jugadores fueron titulares ante el Getafe realizó un entrenamiento de recuperación. En esta sesión pudimos ver a Juanlu, que se perdió el último encuentro por sanción y la principal novedad fue el regreso del central Andrés Castrín, que se perdió los últimos encuentros por lesión muscular.

Un regreso en la línea de la zaga que pierde una pieza de cara al derbi, ya que Nianzou será baja para el encuentro del domingo por acumulación de amarillas. Además de la baja del central francés tampoco jugarán contra el eterno rival Marcao, Vargas y Oso, que siguen en la enfermería y un Joan Jordán sancionado.