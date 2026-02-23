Del maravilloso interior del pie de Sow a los minutos de basura de Alexis Sánchez

Sow corre hacia la grada para celebrar el gol que le dio el triunfo al Sevilla en Getafe.

Triunfo balsámico para los sevillistas en su visita a un Getafe que es más que un rival directo. Con Almeyda metido en una cabina al cumplir el primero de sus siete partidos de sanción, los nervionenses aprovecharon la expulsión de Djene para lograr tres puntos de muchísimo valor.

Sow | Por fin aparece ese centrocampista llegador del Eintracht

Sow disputa un balón con el local Luis Milla. / J.J.Guillen | Efe

No es una mala noticia para el Sevilla que por fin haya aparecido ese centrocampista llegador que tanto destacaba en el Eintracht alemán, hasta el punto de ganar una Liga Europa en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Aunque fuera con colaboración de un defensa ante el Alavés, repitió como goleador. Su golpeo fuerte con el interior fue exquisito, pura técnica.

Nianzou | Estuvo sólo dos minutos con la tarjeta amarilla

Nianzou se tira al césped ante Luis Vázquez en la acción en la que vio la tarjeta amarilla. / AFP7 | Europa Press

Vio una tarjeta amarilla por una falta absurda en el centro del campo y sólo tardaron dos minutos en quitarlo del partido. Está claro que la lección de Juanlu ante el Alavés está aprendida, sobre todo porque con la expulsión de Djené era carne de segunda amonestación y a la calle.

Januzaj | Parece mentira, fue el único que trató de jugar

Januzaj da un pase con el exterior en una de las jugadas en las que intervino antes del gol de Sow. / Rafael Beltrán

Almeyda lo metió en el descanso para que ejerciera de extremo junto a Ejuke al tener la ventaja de jugar con un futbolista más y el belga esta vez sí rindió. Fue el único que buscaba pases rasos de calidad y en uno de ellos se originó el gol de Sow con la gran dejada de Akor Adams.

Alexis Sánchez | Fue apenas un ratito y todo lo hizo mal

Alexis Sánchez choca con Diego Rico en una jugada que acabó en falta del chileno. / J.J.Guillen | Efe

Cada vez juega menos, es cierto, pero es que no se gana ni siquiera esas cortas intervenciones. Salió en el minuto 80 por Maupay y lo hizo absolutamente todo mal, incluso en algunas contras en las que los sevillistas iban tres contra uno con todo a favor para sentenciar.