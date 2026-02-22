Todo el Sevilla le da unas sentidas "gracias" a Djené (0-1)

Suspiro profundo de alivio para el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda. Los nervionenses volvieron a ganar fuera de casa ante el Getafe, algo que no hacían desde septiembre en otra visita a Madrid, concretamente a Vallecas. Y para ello tuvieron un actor principalísimo que jugaba en el otro equipo, concretamente Djené. Ya no está Ocampos en las filas sevillistas, pero el nigeriano realizó una entrada igual de violenta que entonces y Mateo Busquets Ferrer lo mandó a la caseta antes de la media hora.

Un sentido “Gracias, Djené” salió de las gargantas de todos los que sienten la fe balompédica radicada en el sevillano barrio de Nervión. Pareció, sin embargo, que no iba a tener trascendencia en el litigio a la vista de la nula calidad de unos y otros, pero no, quedarse con un futbolista menos sí es un factor del juego importantísimo y eso acabó por facilitarle a este Sevilla tan cogido con alfileres tres puntos de una importancia vital.

Necesario Sow decide en el 64 y el Sevilla rompe su mala racha fuera con triunfo en Getafe

Nunca se puede jugar al fútbol ficción y nadie podrá asegurar jamás qué hubiera pasado en un duelo de once contra once, pero lo cierto es que la entrada de Djené a Suazo, claramente merecedora de la expulsión, como también lo fue la de Juanlu a Youssef ocho días antes, le abrió el camino del triunfo a la escuadra que esta vez dirigía Matías Almeyda desde una de las cabinas del Coliseum. El Sevilla sí fue capaz de rascar un punto contra el Alavés en una inferioridad numérica casi idéntica, incluso de mayor periodo de tiempo, y esta vez hizo lo justo para acabar como triunfador y hacer buenos, muy buenos, los dos últimos puntos adicionados en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra otros rivales directos.

Le faltó haber ganado también el average en la recta final, lo que hubiera sido hacer el trabajo completo, pero la participación de Alexis Sánchez en el juego se lo iba a impedir. Los rojos tuvieron varias opciones de haber marcado el segundo en salidas a la contra de tres contra uno, pero el veterano chileno no es que estuviera mal en los minutos que tuvo sobre el campo, es que estuvo realmente horrible. No hizo nada bien, abortó varias oportunidades y hasta perdió balones en la zona más peligrosa por no ser capaz de aguantarlos ante un Getafe completamente desordenado y a merced de cualquier salida ordenada desde atrás.

Clave La roja directa a Djené cambia el guion y deja a los sevillistas con una superioridad numérica que supieron aprovechar al final

Afortunadamente para los sevillistas, en una de esas circunstancias, después de una falta no sancionada a Sow, se produjo la única aparición milagrosa habitual en todas las citas de Vlachodimos. Después de innumerables rebotes, la pelota le cayó a Satriano, pero su intento de rosca camino de la red se encontró con el guardameta alemán que defiende los colores de la selección nacional griega. Estirada felina y balón a córner en el minuto 86 en un susto que muy pocos esperaban a la vista del control sevillista, pero que llegó, vaya si llegó.

Al final, por tanto, lo único que valió fue el golpeo duro con el interior de Sow en el minuto 64. Se puede decir que fue la única acción por parte y parte de calidad en todos los toques del balón. Desde la apertura hasta Januzaj en la banda derecha, hasta el pase interior del belga buscando a Akor Adams dentro del área, hasta la descarga del nigeriano con el toque de pivote de balonmano para el compañero que venía de cara, en este caso Sow. Y el tiro seco, colocado y para asegurar del suizo llegando desde atrás. Como siempre decía mi admirado Rafael Salas, cuando era el entrenador en los tiempos del San José Obrero, fuerte y con el interior del pie entre los tres palos y ya puedes dejar de mirar el balón para correr para celebrar el gol con el resto de tus compañeros.

Seguro Vlachodimos salva en el 86 un disparo de Satriano y blinda una victoria de máximo valor

Así iba a resolver Sow un partido que se decantó hacia el lado sevillista desde la misma tarjeta roja a Djené, pero que había arrancado casi como si fuera un partido de rugby más que de fútbol. Tanto el Sevilla como el Getafe sólo querían ganar metros en cada acción que protagonizaban. Nada de buscar combinaciones al pie, balón al aire para ver si así estaban más lejos de Vlachodimos y de David Soria, respectivamente. Lo hacían además con idénticos esquemas, de tres centrales y dos laterales que eran mucho más defensas que extremos.

Encima también coincidían en no presionar la salida del balón del rival, con lo que era imposible hallar un hueco por el que penetrar para hacerles daño a esas nutridas zagas. El resultado era un juego insulso en el que el primer disparo a puerta no llegaría hasta el minuto 21, cuando Luis Vázquez lo intentaba con un remate lejano a las manos de Vlachodimos.

Retoques Almeyda apuesta por extremos de verdad con Januzaj y Ejuke y encuentra profundidad tras el descanso

El pestiño de partido era considerable hasta que Djené hizo una de sus entradas a Suazo. Busquets Ferrer no se lo pensó y mostró la tarjeta roja directa. El Sevilla tampoco es que mejorara en exceso, pero Almeyda viró el dibujo hacia un 4-3-3 con Akor Adams de extremo derecho, Suazo de extremo izquierdo y Kike Salas de lateral izquierdo. En el descanso, a la vista de que la profundidad así era nula, metió a dos extremos puros como Januzaj y Ejuke y el Sevilla comenzó a apuntar la posibilidad de hacer daño por esas bandas.

Tampoco es que el control fuera exagerado, pero en esa acción de fútbol por abajo que buscó Januzaj se pusieron por delante los visitantes y después ya tendrían muchas oportunidades para haber ganado ese average particular que hubiera sido importante. No lo hicieron porque desaprovecharon varias acciones claras de haberse puesto delante de David Soria. Incluso, llegaría la buena parada de Vlachodimos a Satriano para salvar el triunfo. Tres puntos de incalculable valor en una Liga tan igualada y qué más da el refuerzo que eso pueda suponer para el próximo derbi. El Sevilla necesitaba sumar tres puntos y fue lo que hizo en Getafe. Por ello, la buena educación indica que es justo ser agradecidos siempre. Así que un sentido “muchas gracias, Djené” debe salir de las gargantas de todos los sevillistas.