De Javi Martínez, el enlace y la genial anécdota del algodón

Javi Martínez ya sabe lo que es dirigir al Sevilla desde la banda. El entrenador sevillano (37 años) cubrió el puesto de Almeyda en el partido ante el Levante, en el que el argentino cumplió su primera sanción tras ser expulsado en el Bernabéu. Ni que decir tiene que el 0-3 no fue su responsabilidad.

Por ello, como se ha llegado a decir, este técnico que fue jugador del Sevilla Atlético, ni se la juega ni se le presenta una oportunidad. Su función va a ser la que es, ser el enlace entre el primer entrenador y el equipo y transmitir las instrucciones que ordene Almeyda desde donde esté.

Equilibrado, coherente, reflexivo y moderado, Javi Martínez aún no ha iniciado su carrera como primer entrenador y cuando lo haga buscará sus ideas propias. Entonces sí se podrá evaluar su trabajo. Su bagaje ha sido como segundo de Jesús Galván en el filial, desde donde, tras la marcha de Juan Díaz Quinta al fútbol ruso (Rodina Moscow de segunda división), dio el salto al no tener ninguno de los ayudantes que trajo Almeyda la certificación para entrenar en España. Curioso, pero Javi Martínez ha sido además profesor del curso nacional (tercer nivel) de entrenadores.

Otra cosa es que transmita una tranquilidad que no ha sido capaz de hacer aflorar Almeyda. En este sentido, hace muchos años un veterano delegado del Sevilla Atlético contaba una genial anécdota de un entrenador que después daría el salto a Primera. En un partido estaba especialmente inquieto, gritando mucho y desquiciado. El equipo perdía por 2-0. Pero en uno de sus arrebatos, se dio un bocado en la lengua y empezó a sangrar mucho. Le pusieron un algodón en la boca y se quedó sentado en el banquillo. A partir de ahí el filial empezó a jugar de cine y acabó remontando.