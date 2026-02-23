El Betis abrirá su entrenamiento en la previa del derbi

La semana de derbi es especial en Sevilla. Es una jornada más con tres puntos en juego, pero no es un partido cualquiera y cualquier detalle marca diferencias. Por eso el Betis repetirá una acción que viene realizando cara al duelo con el eterno rival y abrirá el entrenamiento para que los jugadores reciban el último aliento a los suyos. Será el sábado 28 de febrero a las 11:00 en La Cartuja.

Ya en la primera vuelta se realizó una acción similar el pasado 29 de noviembre al que acudieron, según el club, unos 10.000 seguidores béticos, nada que ver con lo que se venía generando antes en el Benito Villamarían ya que la pasada campaña, por ejemplo, se reunieron antes del choque de la segunda vuelta 31.500 personas.

Con el Betis en quinta posición y cuatro partidos sin perder en los que ha sumado 10 de los últimos 12 puntos posibles, el momento es óptimo para que la afición, que se volcará el día del partido, muestre antes su incondicional apoyo a la plantilla antes de una cita importante en lo clasificatorio y en cuanto a la rivalidad deportiva.