Manuel Pellegrini, mejor entrenador de LaLiga en el mes de febrero

Manuel Pellegrini fue elegido Mejor Entrenador de LaLiga EA Ssports en febrero, en el que el Betis no nonoció la derrota sumando tres victorias y un empate.

El conjunto verdiblanco, que marcha quinto en la clasificación con 42 puntos, empezó febrero imponiéndose por 2-1 al Valencia en casa, después encadenó dos triunfos seguidos a domicilio ante el Atlético de Madrid (0-1) y el Mallorca por (1-2) y empató (1-1) frente al Rayo Vallecano en La Cartuja este pasado domingo.

El técnico chileno recibe por primera vez este curso el premio al Mejor Entrenador tras superar en la votación final a Álvaro Arbeloa (Real Madrid) y a José Bordalás (Getafe), cuyos equipos perdieron esta jornada.

El Betis acumula en lo que va de temporada apenas cinco derrotas y sólo el Barcelona y el Real Madrid, con cuatro y tres respectivamente, han perdido menos encuentros en una campaña en la que no se ha bajado del sexto puesto desde que lo agarrase en la séptima jornada ganando al Osasuna por 2-0. En la jornada 25 es quinto y encadena ahora cuatro partidos sin caer derrotado, los cuatro de este mes en los que se ha asentado en la quinta plaza.