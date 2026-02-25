Sevilla impulsa la lactancia materna desde las aulas de FP

Profesoras y representación de alumnos en el acto de exposición de los trabajos, ayer, en el espacio Marqués de Contadero.

La ciudad de Sevilla se prepara para acoger en marzo el XIII Congreso Español de Lactancia Materna, organizado por la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN). Más de 650 congresistas de toda España e Iberoamérica se darán cita en un encuentro que convertirá a la capital hispalense en epicentro del debate científico, social y sanitario en torno a la lactancia materna.

Pero más allá del programa oficial , el congreso ha puesto el foco en la comunidad educativa con una iniciativa previa dirigida a estudiantes. El objetivo es fomentar el conocimiento, la reflexión y la sensibilización sobre la importancia de la lactancia materna desde una mirada científica, cultural y emocional, adaptada a cada etapa formativa.

Jóvenes informáticos que rompen estereotipos

En este contexto, el colegio SAFA Nuestra Señora de los Reyes ha protagonizado una de las experiencias más llamativas del certamen. Alumnos de 1º y 2º de FP Básica, 1º de Grado Medio y los ciclos superiores de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW) han desarrollado una campaña de concienciación que rompe moldes.

El resultado ha sido la creación de dos páginas web que integran vídeos, cartelería digital, documentación y recursos gráficos elaborados por los propios estudiantes. Un trabajo interdisciplinar en el que han participado más de 80 alumnos, en su mayoría chicos de entre 16 y 20 años.

"No es un proyecto de mujeres para mujeres", explica Estrella Criado, jefa de estudios de Ciclos Formativos del centro. "Es un proyecto de jóvenes que se forman para ser personas que viven en sociedad", detalla.

La iniciativa nació a raíz de la propuesta de una madre del colegio, pediatra neonatóloga en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, quien trasladó al centro la invitación a participar en el concurso educativo vinculado al congreso. Desde la pedagogía ignaciana que caracteriza al colegio, el reto se transformó en un proyecto que iba más allá de lo académico: investigar, comprender la realidad y desarrollar pensamiento crítico.

Durante mes y medio, los estudiantes trabajaron en grupos distintos aspectos de la lactancia materna. Desde los beneficios para la madre y el bebé a mitos y prejuicios, el papel del entorno, sostenibilidad, el impacto ecológico de las fórmulas artificiales, el código ético publicitario o la lactancia en situaciones de catástrofe.

Pero también surgieron temas inesperados propuestos por los propios alumnos, como los bancos de leche materna y su importancia para bebés prematuros, el duelo perinatal y la donación de leche como proceso de sanación, o la lactancia inducida en casos de adopción o maternidades compartidas.

El alumnado de FP Básica elaboró carteles y presentaciones; el de Grado Medio, vídeos divulgativos; y los ciclos superiores diseñaron las páginas web que integraban todos los contenidos. Aunque no están publicadas de forma abierta, las plataformas funcionan como escaparate digital del trabajo realizado.

El Comité Organizador del Congreso ha seleccionado y premiado este proyecto del centro en su categoría educativa, que, además, ha recibido el premio absoluto del certamen, el máximo reconocimiento entre todas las modalidades convocadas. Los encargados de defender y exponer su trabajo han sido los propios alumnos en un acto celebrado este miércoles en la Sala Central del Espacio Turismo Marqués de Contadero.

Más allá del galardón, el proyecto deja una imagen poco habitual pero poderosa: la de jóvenes estudiantes de informática investigando sobre apego, duelo, sostenibilidad o ética sanitaria.