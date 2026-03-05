Los precios populares que impone el Betis para ver los octavos de Europa League ante Panathinaikos

El próximo 12 de marzo tendrá lugar en Grecia el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League. Atenas será testigo del choque entre Panathinaikos y Betis, de la misma forma que lo será el estadio de La Cartuja el próximo 19 del mismo mes, siete días más tarde, en el partido de vuelta. Precisamente de cara a este partido, el conjunto verdiblanco ya a ha publicado en sus redes sociales cuáles serán los precios de las entradas para un partido tan importante como este.

Tal y como se ha publicado en la página web de la Oficina de Atención al Bético, aquellos que quieran activar su abono de cara al duelo continental, lo podrán hacer pagando 10€ si es en la grada de Gol Norte o en la de Gol Sur, o 15€ si es el caso de las gradas de Preferencia y Fondo.

El plazo finaliza el próximo 11 de marzo

Casi una semana tendrán aquellos aficionados con asiento que quieran acudir al partido para activar su abono con total prioridad. A partir del 11 de marzo, la venta quedará abierta al público donde, con bastante probabilidad, se publicarán los precios que tendrán que pagar los socios "Soy Bético" y los aficionados sin carnet para poder adquirir una localidad.