El Betis entrena con tres bajas y una ausencia destacada este jueves

El Real Betis Balompié ha tenido en la mañana de este jueves su tercera sesión de entrenamiento de la semana en la que está preparando el partido de este próximo domingo a las 16:15 horas ante el Getafe en el Coliseum. Un choque en el que los de Manuel Pellegrini quieren desquitarse de las sensaciones que dejó ese empate ante el Sevilla en el derbi. Todo, ante un Getafe que ha dado un paso al frente en el mercado de invierno gracias a los fichajes, aunque sigue en una situación salarial crítica siendo el límite salarial más bajo de LaLiga.

Tras la charla inicial del técnico chileno, el grupo ha comenzado la sesión con la habitual carrera continua y ejercicios, primero sin balón, y luego con el mismo. Dentro de la sesión, las noticias siguen sin variar demasiado: Isco, Amrabat y Lo Celso siguen siendo las bajas al estar recuperándose de sus respectivas lesiones. Aitor Ruibal también ha sido baja en la sesión por gestión de cargas.

Además, Pablo García también es ausencia destacada en clave Betis, ya que ha vuelto esta semana a dinámica del filial para preparar de la mejor forma posible el duelo del viernes entre el Betis Deportivo y el Sevilla Atlético.

Amrabat, en un entrenamiento con el betis antes de lesionarse. / José Manuel Vidal / Efe

Amrabat sigue trabajando en solitario

El marroquí comenzó a trabajar a principios de esta semana sobre el césped de forma individual, primero realizando ejercicios de movilidad y fuerza sin balón y progresivamente se le irá incorporando el trabajo con la pelota. Lo normal es que a finales de esta semana o a principios de la próxima comience a realizar trabajo de forma parcial con el grupo.

La gran duda parece que radica en si entrará en la convocatoria para viajar a Atenas de cara al choque ante el Panathinaikos o si lo hará para recibir al Celta en el Estadio de La Cartuja, que sería lo normal. Tendría varias sesiones con el resto de sus compañeros y recuperaría poco a poco sensaciones.

Isco, en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. / Raul Caro / Efe

A Isco le queda un poco más

Las informaciones que llegaban hace unas semanas colocaban a Isco de vuelta en los entrenamientos sobre el césped al comenzar la tercera semana del mes de marzo aproximadamente. Como en Heliópolis se está llevando esta situación con el máximo sigilo, la realidad es que no se puede determinar con firmeza cuándo será el regreso del de Arroyo de la Miel con el grupo.

Actualmente, trabaja parcialmente sobre el césped de forma individual y si todo avanza progresivamente, pronto podrá comenzar a tocar balón e introducirse a cuentagotas en la dinámica grupal. Nadie va a arriesgar con Isco.