En la espera de Isco y Amrabat

La duda es si será posible que dos lesionados de tan larga duración como son Isco y Amrabat lleguen a tiempo de situar al Betis en los lugares previstos. Demasiado tiempo sin dos pilares tan básicos han contribuido a que el pesimismo aflore, pero también hay que resaltar que sin ambos desde aquel nefasto minuto 2 con el Utrecht, la nave ha ido viento en popa hasta hacer suya la plaza que le birló a su anterior inquilino, el Espanyol.

Puede darse por descontado que es la quinta plaza la que el Betis tiene como objetivo, pues esas dos veleidades ante Rayo y Sevilla como local han hecho que el Villarreal ya lo vea lejanísimo por el retrovisor. Y en esa barahúnda de si galgos o podencos aparece el Celta, la más rutilante revelación de esta Liga, ya a sólo tres puntos del Betis.

Panorama que muestra un tiempo de tremenda competición en busca de la tierra prometida. ¿Volverán Isco y Amrabat a llegar a tiempo de multiplicar la solvencia del equipo? Ha dicho Amrabat que le molestó de forma considerable que se dudase de su compromiso, sobre todo cuando se fue para defender a su país en la Copa África.

Más que duda fue incomprensión y tiempo hay por delante para que justifique su contratación. Rotos de una tacada los dos futbolistas, este tiempo de retorno urge que sirva para que tanto el marroquí como el malagueño estén en condiciones de entrar en los pensamientos de Pellegrini. Viene el tramo decisivo y ambos son muy necesarios.