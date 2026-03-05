Avances sólidos en Europa

Los principales índices europeos rebotaron a pesar de que Irán negara haber contactado con Estados Unidos para negociar. El Íbex 35 cerró con una subida del 2,5%, siendo el mayor avance de Europa, tras haberse quedado más retrasado en la semana y el Euro Stoxx 50 recuperó un 1,7%. Al revés que al principio de la semana, el único sector en negativo en Europa fue el energético.

El secretario de Defensa de EEUU afirmó que junto con Israel están a punto de tomar el control del espacio aéreo de Irán, al tiempo que detalló planes para intensificar los ataques en el interior del país. Alrededor de una docena de países se han visto implicados ya, con Irán atacando bases y embajadas estadounidenses.

Las bolsas estadounidenses tuvieron un tono positivo al recibir que los datos de servicios del país se expandieron al ritmo más rápido desde mediados de 2022, y los datos de febrero aumentasen las señales de menor inflación.

Arabia Saudí afirmó que hubo un intento de ataque contra su refinería de Ras Tanura, y que está desviando suministros desde el Golfo Pérsico hacia el mar Rojo para intentar mantener las operaciones.

Una refinería india comunicó a sus clientes que suspendía las exportaciones dado el aumento del coste del combustible.