El declive de San Lázaro

El Hospital de San Lázaro, ubicado extramuros de Sevilla, al norte de la Puerta de la Macarena y del Hospital de las Cinco Llagas, es uno de los sanatorios medievales más antiguos de nuestra ciudad, vinculado además con algunas cofradías y devociones de ciertas hermandades de penitencia sevillanas.

Fundación de Alfonso X en 1252, el lazareto fue dotado generosamente por Alfonso XI en 1334, según señalan sus estatutos de los que conservamos copia de fines del siglo XV. Hasta allí, en torno a una modesta cruz de piedra de su sencillo humilladero, hoy muy reformado situado en la plaza de Santa Marta, identificada con los nuevos ritos de la moderna religiosidad popular, en las madrugadas de Viernes Santo y haciendo pública estación de penitencia, procesionó durante siglos la Hermandad de Jesús Nazareno y la Virgen Santa María con San Juan desde la antigua ermita de San Antón, en el Campo de la Resolana. Además la devoción del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia de la Hermandad de la Sagrada Cena debió tener en este lazareto su origen tardo medieval.

Hace ahora cinco siglos, cuando el emperador Carlos I e Isabel de Portugal vinieron a Sevilla para contraer matrimonio, fueron recibidos el 3 de marzo de 1526 en el antiguo humilladero y Hospital de San Lázaro por las autoridades hispalenses. En la actualidad el lazareto dispone de una alterada torre islámica –llamada de los Gausines–, una iglesia mudéjar anexa con un atrio, demás de una fachada manierista y otras dependencias más modernas. Monumento Histórico en 1964 y Bien de Interés Cultural en 1985, se encuentra hoy en una situación lamentable de notable deterioro y en un grave peligro de destrucción por abandono y desidia institucional.