Oportunidad de superar su historia: el calendario del Betis en marzo

Después del derbi sevillano en el que el Real Betis Balompié salió con derrota muy dura ante el Sevilla, los de Manuel Pellegrini afrontan un mes de marzo bastante complejo, con cinco partidos que se dividen en dos de Europa League y tres de competición liguera, antes de que llegue el parón de selecciones de finales del mes.

Y es que la realidad es muy sencilla. El conjunto bético debe sobreponérselo lo antes posible al batacazo en el partido ante el eterno rival y comenzar a sumar de tres en tres, primero, para tener lo más cerca posible esas plazas de UEFA Champions League y, por otro lado, para poder sacar una mayor ventaja a sus perseguidores en esa pelea por la quinta plaza de la competición nacional, que podría dar lugar a final de curso a que el equipo que lo obtenga juegue la máxima competición continental.

Manuel Pellegrini da instrucciones a sus futbolistas durante el derbi. / Antonio Pizarro

Dos salidas muy duras en liga

El primero de los enfrentamientos será bastante complicado, ya que tiene que visitar el equipo del ingeniero el Coliseum para vérselas ante el Getafe de Bordalás el 8 de marzo a las 16:15 horas. Será sin duda un partido rocoso, duro y en el que los tres puntos lo necesitan ambos equipos, sobre todo también el conjunto azulón para alejarse lo antes posible de la zona de descenso.

Cuatro días después, el Betis visitará Grecia para medirse al Panathinaikos en unos imponentes e ilusionantes octavos de final de la UEFA Europa League. El partido se desarrollará en la ronda de las 18:45 horas.

Las fotos del Betis - Sevilla fc / Antonio Pizarro

El Celta de Giráldez, entre Europa y LaLiga

Vuelve el fútbol entre semana y, por tanto, vuelve el fútbol de rotación para el técnico chileno, que el domingo 15 de marzo tendrá que vérselas ante el Celta de Vigo. El conjunto bético recibirá en el estadio de La Cartuja a una de las grandes revelaciones de la temporada, con un equipo de Claudio Giráldez que se está acostumbrando a intentar pelear por cosas importantes año tras año. El duelo entre verdiblancos y celestes será a partir de las 18:30 horas. Y en ese intervalo entre Liga y Copa de la UEFA volverá a haber un partido en la isla en competición continental. Panathinaikos visitará el coliseo verdiblanco para el partido de vuelta donde los de Manuel Pellegrini querrán hacer historia, porque no lo han conseguido nunca, y pasar a los cuartos de final de la segunda competición del viejo continente.

Para cerrar el mes, antes tendrá que enfrentarse al Athletic Club de Bilbao en el nuevo San Mamés. Será un partido en el que los verdiblancos intentarán volver a la senda del triunfo en un estadio que no se les da nada bien desde hace muchos años. Además, el equipo de Valverde llegará en una situación compleja, ya que si todo sigue igual, la regularidad esta temporada brilla por su ausencia, al menos en Liga, para los vascos. Ahí será una oportunidad de oro para ver en qué posición llega el equipo heliopolitano al parón internacional y por qué estará en disposición de pelear en las últimas semanas de competición.