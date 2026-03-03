Radar Betis 27: Así les ha ido a los cedidos del Betis este fin de semana

Un fin de semana más ha concluido en las competencias nacionales y Diario de Sevilla vuelve con su radar para seguir detectando el rendimiento que tienen los futbolistas cedidos por el Real Betis Balompié en sus respectivos equipos esta temporada. A día de hoy, dentro de la zona de control permanecen Guilherme Fernandes en el Real Valladolid, Gonzalo Petit en el Granada CF, Nobel Mendy en el Rayo Vallecano (aunque por poco tiempo, ya que está a punto de cumplir ese cupo de 25 partidos con los que la compra sería obligatoria), Iker Losada en el Levante y Mateo Flores en el Arouca portugués.

La mejor de las noticias para el meta portugués del Valladolid es que tras cinco partidos consecutivos encajando goles con el Pucela, el luso consiguió, con una buena actuación, dejar la portería a cero y colaborar en la victoria de los suyos. Ganaron al Huesca 1-0 y Guilherme realizó cuatro buenas paradas, dos de ellas a paradas a tiros desde dentro del área.

Un buen punto consiguió el Rayo Vallecano ante el Athletic Club en un choque en el que Nobel Mendy volvió a salir como titular disputando un total de 61 minutos. Realizó 13 despejes, ganó 3 de 4 duelos que disputó y volvió a dar unas sensaciones de superioridad defensiva tras hacer 16 contribuciones defensivas.

Nobel Mendy con el Rayo Vallecano en La Cerámica / LaLiga

Gonzalo Petit sigue curtiéndose

No fue un partido demasiado prolífico en lo anotador el de Petit con el Granada, que volvió a ser titular. Eso sí, físicamente está aprendiendo a ganar duelos y curtirse como jugador de la élite española. Ganó todos los duelos que disputó (6) y participó con balón en varias ocasiones, pero no llegó a tirar a portería.

Iker Losada solo disputó 10 minutos en el partido del Levante encadenando su segunda suplencia consecutiva y Mateo Flores volvió a quedarse sin minutos en una situación que ya torna a bastante preocupante. Los siguientes partidos de los equipos con jugadores cedidos por el Betis son los siguientes: