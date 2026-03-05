Deossa, ante el reto de recuperar protagonismo en el Betis

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, parece haber encontrado su centro del campo en los últimos encuentros con Marc Roca, Álvaro Fidalgo y Fornals. De hecho, el protagonismo de otros mediocampistas ha disminuido, siendo el caso, por ejemplo, de Nelson Deossa.

UN PAPEL RESIDUAL

El colombiano, que el pasado 1 de febrero resultaba clave para que los verdiblancos ganaran al Valencia –hizo conducción de mucha fuerza, en el minuto 90, para darle un pase atrás a Fornals que supuso el 2-1 definitivo–, parecía que daba un paso adelante, pero apenas ha tenido minutos tras jugar únicamente los primeros 45 del 0-5 en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

Con la vuelta de la Europa League podría tener la ocasión de jugar más para poder mostrar más nivel

De hecho, sólo disputó 11 minutos en la victoria verdiblanca en el Metropolitano (0-1) y un minuto en Mallorca (1-2) actuando en ambos partidos como delantero. Después, participó en el último cuarto de hora del choque ante el Rayo Vallecano en La Cartuja (1-1) y se quedó sin jugar el derbi del pasado domingo. Y es que el rendimiento de Álvaro Fidalgo, según se viene observando en las alineaciones de Pellegrini, ha convencido al técnico chileno, quedando el cafetero, junto a Altimira, en un segundo plano, pues las clásicas rotaciones no han aparecido en los últimos partidos.

LA VUELTA DE EUROPA

Por tanto, habrá que esperar a que vuelva la competición europea junto a la Liga, para ver si Deossa vuelve a tener más oportunidades por parte de El Ingeniero y, lo fundamental para el Betis, si el colombiano las aprovecha, pues hasta el momento el rendimiento ofrecido no le ha dado para ser un fijo indiscutible en el equipo.

El cafetero tiene en su mano convertirse en un jugador importante en el tramo clave del curso

Atrás quedaron aquellos problemas iniciales de tobillo que le impidieron estar y jugar al cien por cien, y cuando lo ha hecho con algo más de continuidad, la irregularidad ha sido en muchas ocasiones su sello. De hecho, fue en aquel choque ante el Valencia el partido en el que dejó buena muestra de una de sus principales virtudes, la potencia y el desborde en carrera. Así, más allá de haber tenido menos oportunidades últimamente, el ex medio centro del Monterrey también tiene que ofrecer bastante más que hasta ahora cuando le toque jugar, teniendo aún que pulir algunos detalles de su fútbol, como ese toque de más que alguna vez le sobra cuando se dispone a salir en carrera o su disparo lejano, pues esa potencia de golpeo ha terminado hasta ahora en disparos bastante altos y desviados.

MARGEN DE MEJORA

Por ello, en lo que va de temporada, el fichaje de Deossa –le costó al Betis el pasado verano en torno a los 12 millones de euros– no termina de cumplir con las expectativas creadas, aunque margen tiene el jugador de Marmato, por las cualidades que atesora, de elevar su nivel para empezar a ser un futbolista importante en un Betis en el que en este tramo final de temporada está llamado a ser una pieza importante, pues el cuadro de Heliópolis tiene objetivos altos por intentar alcanzar tanto en la Liga como en la Europa League, dos vías para luchar por esa ilusión de jugar la Liga de Campeones el próximo curso.