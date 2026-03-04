Las rotaciones 'perdidas' en el centro del campo del Betis

La clasificación directa para los octavos de final de la Europa League y la eliminación de la Copa de Rey en cuartos de final aligeró el calendario del Betis en el mes de febrero, sin partidos intersemanales hasta retomar el torneo continental el próximo 12 de marzo con la visita al Panathinaikos. “Hay que sacar los máximos puntos en la Liga”, dijo Manuel Pellegrini, que apostó por repetir un mismo once inicial los últimos cuatro encuentros con el único cambio de Cucho Hernández por Bakambu en el último encuentro. Hay otras posiciones, sin embargo, en las que los futbolistas se vienen cargando de minutos con el consecuente desgaste físico.

En el derbi el Betis se rompió en la segunda parte entre el “inconsciente” paso atrás y un centro del campo que no pudo o supo sostener un equipo roto. El doble pivote clásico del cuadro heliopolitano tan reconocible con el Ingeniero ha mutado a un trivote con Fidalgo y Fornals intercalándose para sacar el balón jugado y conectar con los de arriba. El nuevo dibujo se ha repetido en los últimos cuatro partidos desde la llegada del asturiano en el mercado invernal, pero ya antes Marc Roca venía acumulando minutos siendo protagonista hasta desaparecer por completo en la segunda parte frente al Sevilla.

El catalán ha ido cogiendo ritmo poco a poco tras empezar el curso todavía recuperándose del problema en el pie derecho de la temporada anterior. La lesión de Amrabat e incluso la de Isco y Lo Celso mermaron las opciones de Pellegrini en el centro del campo y Marc Roca fue recuperando ritmo y galones hasta convertirse de nuevo en una pieza clave. Titular en Liga desde la jornada 13 –se ha disputado la 26 este fin de semana– en lo que va de año 2026 ha jugado los 13 partidos que lleva el Betis descansando apenas 158 minutos: fue sustituido ante el Real Madrid en el minuto 67 y entró en la segunda parte frente al PAOK (en el minuto 62) y el Elche (73). En total, suma desde enero 1.012 minutos en dos meses, prácticamente la mitad del total (2.048) contando los cuatro meses y medio anteriores de competición desde mediados de agosto.

Fornals y Fidalgo son los otros futbolistas que vienen repitiendo de inicio. El ovetense, llegado en el mercado invernal, debutó en la segunda parte contra el Atlético en Copa a los pocos días de aterrizar en la capital hispalense y en la Liga ha sido titular en los cuatro choques disputados, aunque siempre fue sustituido. Algo parecido a Fornals, el segundo jugador de la plantilla que más minutos lleva en las piernas.

Y para que unos jueguen tanto otros deben jugar menos. Sergi Altimira y Deossa han visto reducida su participación en el último mes en el que el Betis, sin embargo, no ha perdido en el campeonato nacional. Extraña especialmente el caso del colombiano, que fue de menos a más poco a poco aunque lo cierto es que su fútbol, más físico y de llegada, aunque sin puntería en el disparo lejano, uno de sus teóricos puntos fuertes, no terminaba de encajar en el modelo de toque de Pellegrini. Y en cuanto llegó Fidalgo las puertas se le cerraron al cafetero, que no pisó el césped en el derbi (pese a que el partido lo pedía) y suma 27 minutos en los últimos cuatro encuentros.

Sergi Altimira, por su parte, no es titular desde el triunfo contra el Valencia, cuando fue cambiado al descanso con 1-1. Desde entonces acumula 63 minutos en los últimos cuatro duelos ligueros (no jugó contra el Rayo) y en la Copa frente al Atlético apenas dispuso de 16 minutos. Cuando venía antes de encadenar tres titularidades jugando el choque completo en la victoria contra el Villarreal, 60 en la derrota en Mendizorroza y 45, contra el Valencia.

Ahora en marzo el Betis retoma los dos partidos por semana con los octavos de final de la Europa League frente al Panathinaikos (12 y 19 de marzo), aunque la acumulación de partidos no será en los últimos meses de 2025, ya que de pasar la eliminatoria los cuartos no se disputarían hasta el 9 y el 16 de abril. Fidalgo viene descansado y con ritmo y con el regreso de Amrabat en el horizonte Marc Roca tendría por fin su esperado recambio, ya que Pellegrini no parece fiarse de Sergi Altimira como único pivote y Deossa tiene que ganarse de nuevo la confianza del entrenador.