Reconoce lo de Fabián y su vuelta al Betis: "siempre está en su cabeza"

Una de las historias de 'regresos románticos' para la afición del Real Betis Balompié es la de Fabián Ruiz. El centrocampista que hoy juega en el PSG siempre ha reconocido en innumerables ocasiones que desearía terminar su carrera vestido con la camiseta de las trece barras aunque también es cierto que es algo que se ha emplazado a un punto a medio plazo. Este lunes, los compañeros de Libre y Directo han tenido una charla con su representante, Loren del Pino, y uno de los temas principales que se han tratado ha sido la posible vuelta del futbolista andaluz a su casa en un futuro. Ha admitido que en la cabeza del jugador "siempre está el volver" a su casa, y que aunque no vaya a ser a corto plazo, "No será con 38 años, sino algún año antes".

Otra de las vueltas que ha sonado mucho ha sido la de Dani Ceballos, en gran parte, porque el propio futbolista siempre ha ido dejando los famosos 'guiños'. En este caso, el representante de Fabián era claro: "Sabiendo como es, no pondrá mensajes ni utilizará las redes sociales para dejarse querer. Cuando llegue el momento, se hará".

Canales y Fabián, en el Viillamarín como "en casa" / S.C.

Fabián nunca escondió el deseo de regresar a casa

"No me escondo, soy bético. Para mí es una alegría. Siempre he dicho que me gustaría volver algún día. No sé cuándo, pero siempre he dicho que me gustaría acabar mi carrera en mi casa, en mi equipo. Esperemos que se pueda cumplir", decía en una rueda de prensa con la selección española.

También tuvo tiempo en su día para hablar de Pellegrini: "Intento siempre ver al Betis cada vez que puedo. Soy aficionado y socio, y me alegro de todo lo bueno que le pase. Llevamos varias temporadas muy buenas, entrando en Europa, con jugadores de muchísima calidad y un futbol bonito, y eso e s mérito de Manuel Pellegrini. Lleva muchos años aquí en el club y nos ha dado muchísimas alegrías a todos los béticos".