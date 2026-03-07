Alineación probable del Betis ante el Getafe: cambios en el once de Pellegrini

Momento para tomar decisiones en el Real Betis Balompié y sobre todo en el banquillo de Manuel Pellegrini tras el rendimiento de algunos jugadores en el empate de la pasada jornada ante el Sevilla FC. Llega la UEFA Europa League y llegan también de nuevo las rotaciones.

Las bajas para este partido son las que se consideran, todavía, de larga duración en clave verdiblanca: Isco, al que se le espera junto a Giovani Lo Celso tras el parón de selecciones de finales del mes de marzo, y Sofyan Amrabat, que ya esta entrenando en el césped de forma individual, debería pronto comenzar a entrenar con el resto de sus compañeros y empezar a tener ese ritmo competitivo que le dará el salto a las convocatorias.

El posible once del Betis ante el Getafe / DDS

Cambios en el equipo de Manuel Pellegrini

Ya son varias semanas en las que suena 'run run' de un cambio en la portería tras las palabras del técnico chileno sobre darle una determinada cantidad de partidos a Álvaro Valles y que cambiase por Pau López. Con la próxima llegada del partido de Europa League ante el Panathinaikos quizá podría ser el momento en el que llegase esa rotación. En defensa tanto Héctor Bellerín como Junior Firpo tienen serias opciones de salir de inicio, ya que poco a poco deben ir tomando minutos para alcanzar el nivel de sus compañeros tras sus lesiones. En el centro del campo jugadores como Deossa podrían volver a tener su dosis de minutos y en la zona ofensiva sí que no se esperan demasiados cambios.

Por tanto, el posible once del Betis ante el Getafe sería: Álvaro Valles; Héctor Bellerín, Bartra, Natan, Junior; Marc Roca, Deossa, Fornals; Antony, Abde y Cucho Hernández. A pesar de que el jueves haya partido de Europa League, la realidad es que siempre ha mantenido el Ingeniero que de jueves a domingo es más difícil recuperar que de domingo a jueves.