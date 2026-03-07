El Betis entona el 'Resistiré' mientras espera a sus pilares

El Betis encara el tramo final y más importante de la temporada bien colocado, tanto en la Liga, donde ocupa la quinta plaza; como en la Europa League, donde afrontará en breve los octavos de final de la Europa League.

En la Copa del Rey se marcharon los verdiblancos de malas maneras con la goleada ante el Atlético en La Cartuja (0-5), de la cual se levantaron tres días después ganando en el Metropolitano (0-1); y pese a las desconexiones barnizadas de desidia que se han visto en bastantes partidos esta temporada, a los lunares de la planificación y a que Pellegrini tampoco ha estado muy acertado en momentos puntuales, hay que poner en valor –sería injusto no reconocerlo– que el equipo de La Palmera viene sobreviviendo y, a bastante buen nivel durante casi toda la temporada, a la ausencia por lesión de sus pilares, como son los casos de Isco y Amrabat, sin obviar a Giovani Lo Celso.

Isco, la gran esperanza

Isco, al que lesionaron en aquel amistoso de agosto en La Rosaleda, lleva casi toda la temporada en blanco. Sumó 30 minutos en el empate a uno ante el Girona en La Cartuja del pasado 23 de noviembre y nueve, ante el Utrecht, en la Europa League, donde cayó lesionado en un lance con Amrabat que pocas veces se ve en el fútbol.

Lo Celso, en la ciudad deportiva. / RBB

Ahora, el beticismo aguarda con ilusión la vuelta del costasoleño, que sigue con su recuperación, sobre la cual se refirió ayer Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque ante el Getafe: "Isco también ha ido evolucionando bastante bien. Después del parón veremos si es capaz de estar con el grupo. Luego, suelen ser una o dos semanas para adaptarse. Tanto él como Gio, ninguno de ellos estará antes del parón". Un parón que llegará el 29 de marzo, Domingo de Ramos, fecha de un fin de semana en la que no habrá fútbol de Liga por compromisos internacionales de selecciones.

Lo Celso, otra pieza clave

El Ingeniero en su respuesta sobre Isco también se refirió a un Lo Celso que cayó lesionado el pasado 22 de enero, en los últimos minutos del choque en Salónica que acabó en derrota ante el PAOK (2-0), perdiéndose desde entonces la cita europea ante el Feyenoord y los últimos seis encuentros de Liga (Alavés, Valencia, Atlético, Mallorca, Rayo y Sevilla). Su regreso también sería una buena noticia para el Betis en esta parte de la temporada, aunque de los tres lesionados, el que más opciones tiene de volver antes es Sofyan Amrabat.

La evolución de Amrabat

El pivote internacional marroquí ha disputado hasta ahora 8 partidos de Liga (602 minutos) y 3 de Europa League (119), cayendo lesionado en esa acción con Isco, la cual le ha llevado a perderse (contando también con la Copa de África) 13 partidos de Liga y 3 de Europa League (Dinamo Zagreb, PAOK y Feyenoord), añadiendo que en la Copa del Rey no disputó ni un minuto en todo el curso.

Amrabat, días atrás ejercitándose en solitario en la ciudad deportiva. / RBB

Tras unos primeros días de trabajo de recuperación en tierras holandesas, tras la intervención sufrida en su tobillo derecho el pasado 27 de enero, Amrabat lleva ya unos días ejercitándose en la ciudad deportiva verdiblanca a la espera de regresar lo antes posible y en las mejores condiciones. Una vuelta que también aguarda Pellegrini.

"La evolución de Sofyan es muy importante y lo iremos viendo en la medida en la que está haciendo más trabajo en el campo. Por ahora está trabajando aparte. Para el parón todavía nos faltan dos semanas, vamos a ver si pudiera estar, podría ser un poco justo, pero nos lo va a ir demostrando el trabajo que va haciendo", dijo al respecto el entrenador de un Betis que espera a sus pilares mientras entona el Resistiré.