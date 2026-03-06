Pellegrini: "No rematamos el derbi, pero eso no quiere decir que el equipo ahora vaya a sufrir un bajón"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una amplia rueda de prensa en la previa del choque ante el Getafe, tratando los siguientes temas.

Situación del equipo

"Siempre que se termina un partido, tanto ganando como perdiendo, se hace un análisis el día lunes y día martes con toda la parte positiva y negativa. El fútbol exige nuevamente a los pocos días y estamos concentrados en el partido".

¿Pasito atrás cuando marca?

"El equipo sale siempre a buscar a los partidos, hacemos el primer gol y buscamos el segundo. Importante también es que el equipo en la segunda vuelta de los siete partidos que hemos jugado somos el segundo equipo que más puntos hemos sacado, el Madrid ha cerrado con quince y nosotros con catorce".

Rotaciones portería

"No, por el momento no hay un portero de Liga, ya veremos después, pero vamos viendo partido a partido y el día nos toca la Liga y entrar por el once".

Amrabat

"Bueno, la evolución de Sofyan es muy importante y lo iremos viendo en la medida en la que está haciendo más trabajo en el campo. Por ahora está trabajando aparte. Para el parón todavía nos faltan dos semanas, vamos a ver si pudiera estar, podría ser un poco justo, pero nos lo va a ir demostrando el trabajo que va haciendo".

El Gatefe

"Bueno, primero independiente del resultado, como digo es muy difícil, como son todos en la Liga española y así lo muestran. Obviamente que están en un momento bueno, así lo muestran también los resultados. Pasan por un momento de mayor confianza que hace tiempo atrás".

Frustración de la afición por el derbi

"No, no me sorprendió porque sabemos toda la pasión que genera el derbi aquí en Sevilla. Obviamente a nosotros nos hubiera gustado haber ganado el derbi, con eso habríamos ganado los tres últimos derbis seguidos, hemos ganado dos y hemos empatado uno. No acabar el derbi satisfecho por ese empate también es satisfactorio y señal de crecimiento. Por otro lado, los partidos son así, hicimos un buen primer tiempo, hicimos el segundo y no lo retamos por diferentes circunstancias de las que yo me hago responsable. Pero eso no quiere decirnos que el grupo vaya a tener un bajón. Y tampoco subestimamos al rival".

Isco

"Isco también ha ido revolucionando bastante bien. Luego cuando se una al grupo, siempre son una o dos semanas más para recuperarse. Él, como Gío, yo creo que ninguno estará para antes del parón. Aitor tiene molestias en el menisco pero está para Getafe".

Deossa

"Ya veremos el once inicial. Va e estar citado dentro de los 23. Los jugadores pasan por etapas mejores o peores. Por distintos motivos quedé el once con pocas variantes, pero reaparecen los días jueves y cada uno tiene que aprovechar la oportunidad que tenga".

Junior y Bellerín

"Los dos por lo menos hacen trabajo normal. Los dos han tenido una lesión bastante larga. El equipo viene con buena racha de resultados jugando una vez a la semana. Seguramente a los dos lo podremos ver algunos partidos".

Panathinaikos

"Ha jugado también muchísimas veces Champions y otras competiciones europeas, así que tiene la costumbre de estar en ese tipo de competiciones. Para mí, personalmente, la verdad que no califico si los equipos son más difíciles o más fáciles de acuerdo a lo que hayan hecho anteriormente, sino al momento en el que estamos los dos. Tenemos que intentar dar un paso a la ronda siguiente. Y para eso tenemos que hacer los partidos completos. Por eso es que tenemos un placer exigirlo para tratar de jugar ahora en las dos competiciones que están, o sea, en cada uno de los partidos para eso".

Pablo García

"Yo me alegro mucho por Pablo que haya querido jugar en Betis contra Sevilla el derbi de filiales. Yo creo que a él le viene bien, porque ha estado un poco sin fútbol. Va a seguir entrenando con nosotros".