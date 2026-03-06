La posible fecha de vuelta de Isco, Amrabat y Lo Celso: luz al final del túnel con las lesiones

Sin duda es una de las noticias de la semana por la trascendencia que tiene en el Betis. La fecha de regreso de Isco Alarcón con el conjunto verdiblanco comienza a tener una franja temporal medianamente fiable, principalmente porque lo ha confirmado Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al choque de este domingo ante los de Bordalás. Además, es la primera vez que el chileno se atreve a dar una serie de plazos, aunque sean bastante amplios, para los posibles regresos de sus futbolistas (que como siempre se recuerda, todo dependerá de las sensaciones con las que vayan avanzando en sus particulares procesos).

Por posible cercanía, el que parece que va a estar antes de tiempo es Sofyan Amrabat. "Bueno, la evolución de Sofyan es muy importante y lo iremos viendo en la medida en la que está haciendo más trabajo en el campo. Por ahora está trabajando aparte. Para el parón todavía nos faltan dos semanas, vamos a ver si pudiera estar, podría ser un poco justo, pero nos lo va a ir demostrando el trabajo que va haciendo". El marroquí acumula ya una semana haciendo trabajo al margen de sus compañeros sobre el césped. Getafe, Panathinaikos (x2), Celta y Athletic son los rivales del combinado verdiblanco antes de irse a la fecha FIFA, un momento clave.

Amrabat, en un entrenamiento con el betis antes de lesionarse. / José Manuel Vidal / Efe

Isco y Lo Celso, después del parón

"Isco también ha ido evolucionando bastante bien. Después del parón veremos si es capaz de estar con el grupo. Luego, suelen ser una o dos semanas para adaptarse. Tanto él como Gio, ninguno de ellos estará antes del parón", comentaba el Ingeniero sobre ambos futbolistas de la zona de la mediapunta bética.

Teniendo en cuenta que el parón termina el 5 de abril de 2026, día en el que el Espanyol visitará al combinado verdiblanco en La Cartuja, y asumiendo ese tiempo prudencial que los jugadores deben estar con el grupo como ha dicho Pellegrini, la fecha marcada a fuego en el calendario para ellos es ese partido de vuelta de unos hipotéticos cuartos de final de la UEFA Europa League (16 de abril) en La Cartuja, pudiendo abrir el margen de error del pronóstico a los partidos ante Girona u Osasuna que están junto a este.