Getafe-Betis: Horario y dónde ver por TV en directo la jornada 27 de LaLiga

Muchos aspectos en los que fijarse para el aficionado del Betis en este partido de los de Manuel Pellegrini ante el Getafe CF este fin de semana. El combinado azulón se juega alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso y además viene de sacar mejores resultados gracias al trabajo realizado en el mercado invernal mejorando una plantilla que, dicho sea de paso, no parecía difícil de mejorar atendiendo además a las palabras de su propio entrenador, José Bordalás.

Por su parte, el conjunto verdiblanco no puede seguir dejando escapar puntos ante equipos que están por debajo en la clasificación, ya que, sin llegar a menospreciar a ningún rival de una liga tan igualada como la española, tienen que sumar la amplia mayoría de puntos ante estos rivales si quieren pelear por altas cotas.

El Cucho, en un lance del juego durante el Getafe-Betis de la pasada temporada. / FERNANDO VILLAR / EFE

El Getafe-Betis será este domingo 8 de marzo a partir de las 16:15 horas en el Estadio Coliseum. Azulones y verdiblancos se miden fuerzas en una nueva cita liguera y los aficionados que no puedan desplazarse al estadio en la capital lo podrán seguir por TV en directo a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar.

Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Coliseum y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa. No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.

Los jugadores del Betis celebran uno de los goles anotados en el triunfo frente al Getafe en La Cartuja. / Julio Muñoz / Efe

La opinión de Pellegrini sobre el Getafe

"Bueno, primero independiente del resultado, como digo es muy difícil, como son todos en la Liga española y así lo muestran. Obviamente que están en un momento bueno, así lo muestran también los resultados. Pasan por un momento de mayor confianza que hace tiempo atrás", comentaba el chileno en rueda de prensa.