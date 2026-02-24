El derbi apunta a récord o el primer lleno de La Cartuja

Este domingo se puede establecer un nuevo récord de asistencia en La Cartuja en el derbi sevillano. La afición bética, que el sábado dará en el escenario del encuentro su último aliento a la plantilla en el entrenamiento a puerta abierta, no fallará en una cita tan trascendental en la ciudad e importante en lo deportivo para el conjunto verdiblanco, que tras sumar 10 de los últimos 12 puntos posibles busca retomar la senda triunfal tras pinchar contra el Rayo la pasada jornada.

Con el tope establecido en el partido de cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, en el encuentro ante el eterno rival las previsiones son de superar esa cifra de 66.810 espectadores que acogió el recinto deportivo el pasado 5 de febrero, estableciendo un nuevo tope al superar los 65.222 del día contra el Athletic el pasado 31 de agosto en la tercera jornada

El buen momento deportivo, con el Betis quinto, el horario (18:30), la climatología acompañando y el partido que es, se confía en superar ahora ese registro a pesar del elevado precio de las entradas puestas a la venta y el lógico cordón de seguridad que separará a ambas aficiones en un partido declarado de alto riesgo.

El aforo oficial de La Cartuja es de algo menos de 70.000 personas y en la plataforma de la entidad heliopolitana ya no quedan entradas en los goles y apenas hay un centenar a la venta en Fondo a partir de 114 euros hasta los 166, si bien puede ir cambiando en caso de que los socios cedan su asiento en los días que restan aunque serán los menos.

En la zona de Preferencia, la más caras, sí quedan más asientos libres aunque todavía quedan cinco días para el partido. Y no quedan muchas. En las zonas Media Central (178 euros), Media Lateral Par e Impar (158 euros) y Baja Lateral Par e Impar (144 euros) es donde quedan más, pero apenas suman un millar de sitios, por lo que con tiempo aún por delante y precios dinámicos que varían el esprint final puede servir para que La Cartuja registra esta temporada el primer lleno de la historia para un evento deportivo tras la reforma realizada en la que se retiró la pista de atletismo. Es el precio el elemento que puede impedir que se registre una entrada histórica, ya que pese a la importancia de la cita muchos creen que son demasiado elevados y eso puede retener a muchos.

Es por ello que, como en el Benito Villamarín, se espera un gran ambiente para el segundo derbi del curso que desde la previa teñirá de verdiblanco La Cartuja y sus inmediaciones. Y es que la afición estará desde el calentamiento alentando a su equipo adelantando su entrada, en la medida de lo posible, para recrear antes del inicio del choque un espectáculo colorido, visual y sonoro. Como quiera el socio no fallará en un día marcado en el calendario desde que se conoce en verano, el partido contra Sevilla puede registrar un nuevo hito en La Cartuja.