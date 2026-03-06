Festín de goles del Cucho Hernández con el Betis: así prepara el partido ante el Getafe

Este domingo, el Real Betis Balompié tiene una cita importante con el Getafe CF en el Coliseum con el objetivo de poder sumar tres puntos importantísimos en LaLiga tras el empate en el derbi ante el Sevilla donde la sensación con la que se quedaron todos los béticos fue la de haber perdido dos puntos. En ese objetivo de sumar un triunfo y poder va a tener un papel muy importante (o al menos en el aspecto de la teoría), Cucho Hernández. Ya son dos los partidos que ha disputado el cafetero después de su lesión y todavía no ha conseguido volver a ver portería y retomar el camino de la gran temporada que acumula hasta el momento.

Para ello, el futbolista sigue trabajando en la ciudad deportiva en los entrenamientos y, como se ha demostrado en un video de entrenamiento que ha publicado recientemente el propio Betis en sus redes sociales, tiene la puntería totalmente intacta. Era un partido de entrenamiento en la ciudad deportiva Luis del Sol en la que el motivo del propio vídeo era mostrar el buen ambiente y el pique entre los jugadores del combinado de La Palmera, pero en el que aparece el colombiano como el claro decantador de la balanza con varios goles.

Una gran sensación de contundencia

Además, en el video se aprecia el buen estado de forma, sobre todo de cara a portería, que está adquiriendo el propio Cucho Hernández. Un golpeo de balón extraordinario y siempre bien posicionado, está llamado a ser el futbolista más diferencial de cara a porteria rival en los partidos que quedan en esta temporada.

Hasta el momento acumula 10 goles y 3 asistencias esta temporada y eso que se ha perdido cerca de mes y medio de competición con una gran cantidad de partidos de por medio.