La portería del Betis: Valles responde y Pau López aguarda

Valles se dispone a atrapar el balón que le lanza su compañero Pau López en un entrenamiento.

El Betis, por lo visto en el campo en lo que va ya de temporada, se puede decir que ha encontrado en Álvaro Valles a un portero para el futuro. El meta de La Rinconada está realizando a nivel individual una campaña bastante buena, con un rendimiento muy positivo, hasta el punto de que se ha hecho con la titularidad por delante de un Pau López que aguarda la oportunidad de jugar con la Europa League en el horizonte.

La competencia entre ambos es positiva, al igual que con Adrián, pero para Pellegrini, al menos hasta ahora, Valles está un paso por delante en las alineaciones. De hecho, en Liga, ha sido titular en 15 de los últimos 16 encuentros, quedándose sólo en el banquillo en la derrota ante el Alavés en Mendizorroza (2-1).

Tras un año esperando firmar por el Betis, Valles está con confianza dando un nivel bastante bueno

Antes de aquella cita en Vitoria, el rinconero venía jugando de inicio en el campeonato liguero y tras ese partido volvió de nuevo a la titularidad hasta el derbi del pasado domingo. Un derbi en el que volvió a demostrar su excelente momento de forma. Como ejemplo, la mano providencial que metió en un chut de Akor Adams que se envenenó tras rozar en Natan, lo que le obligó a meter una buena mano en un acto de muchos reflejos.

Álvaro Valles, en un ejercicio con el preparador de porteros verdiblanco, Toni Doblas, en un entrenamiento. / Jose Manuel Vidal / Efe

Y es que, en líneas generales, Valles viene transmitiendo bastante seguridad en todas sus acciones, con una madurez importante, algo siempre fundamental en una pieza tan importante dentro de un equipo de fútbol como es el portero. Después de no haberlo pasado nada bien el curso pasado, sin jugar, Valles pudo por fin cumplir su deseo de regresar y fichar por el Betis. Desde entonces, y pese a que al principio de la temporada liguera fue Pau el que empezó a jugar con más regularidad, ha terminado por hacerse con el puesto de titular de la meta verdiblanca, aunque con la vuelta de la competición europea podrían volver las rotaciones.

El último partido de Pau en Liga fue en Vitoria; antes jugó en Salónica y luego, ante el Feyenoord

De hecho, en los dos últimos encuentros de la Europa League, ante el PAOK en Salónica (2-0) y el Feyenoord (2-1) en La Cartuja, el titular fue Pau López. Ahora, ante el Getafe, todo parece indicar que seguirá Valles jugando de inicio, mientras que en Atenas, ante el Panathinaikos, las opciones de que Pau López sea titular crecen, visto el modo de operar de Pellegrini con los porteros desde que llegara al cuadro verdiblanco.

Por el momento, los números de Valles son los siguientes: 18 partidos de Liga (1.620 minutos), 23 goles encajados y 6 porterías a cero; mientras que en la Europa League ha disputado cinco (450 minutos), encajando 2 goles y dejando la portería a cero en 3 ocasiones. Por su parte, Pau lleva jugados 8 partidos de Liga (720 minutos), con 9 goles encajados y 2 porterías a cero; mientras que en la Europa League suma 3 partidos (270 minutos) y 5 goles recibidos. Competitividad sana, con el rinconero un paso por delante. Valles responde y Pau aguarda.