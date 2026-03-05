El Betis sólo ha perdido uno de sus diez últimos partidos contra el Getafe

El Betis, que este domingo visita al Getafe en partido de la vigésima séptima jornada liguera, sólo ha perdido uno de sus diez últimos partidos contra el conjunto azulón, al que goleó en la primera vuelta por 4-0 con doblete de Aitor Ruibal y sendos tantos de Pablo Fornals y el Cucho Hernández.

El entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, perdió por 3-0 (dos goles de Ángel y uno de Cucurella) su primer encuentro al frente del Betis en Getafe, en septiembre de 2020, y desde entonces encadena seis triunfos y tres empates, sólo empañados por el 0-1 (marcó Alderete) de las postrimerías de la campaña 2022-23.

La temporada pasada, los béticos vencieron por 1-2 en el Coliseum, donde Isco anotó los dos tantos visitantes y Borja Mayoral acortó distancia al final. Una victoria verdiblanca en el próximo enfrentamientos equilibraría el balance entre estos dos contendientes en tierras madrileñas, ya que el Getafe ha ganado 8 de los 20 partidos de la serie frente a los 7 triunfos del Betis y a los 5 empates registrados.

En ese último precedente en el Coliseum fue expulsado Antony en el alargue. El extremo, precisamente, fue ayer la novedad en el entrenamiento para preparar el partido en Getafe una vez superado un proceso febril y hecho trabajo específico para paliar las molestias de la pubalgia con la que viene jugando. Por su parte, Ruibal se quedó en el gimnasio trabajando al margen del grupo.