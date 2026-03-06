Los primeros modelos meteorológicos sobre el tiempo en la Semana Santa de Sevilla 2026: esto es lo que dicen los patrones

Cuando todavía restan tres semanas para el Viernes de Dolores, el tiempo que podría hacer en Sevilla durante la Semana Santa comienza ya a acaparar protagonismo entre cofrades y ciudadanos. A falta aún de 21 días para el inicio de las procesiones, numerosos meteorólogos y medios especializados han empezado a analizar las primeras tendencias atmosféricas para el periodo comprendido entre finales de marzo y los primeros días de abril, coincidiendo con las fechas de la Semana Santa.

No obstante, se trata únicamente de tendencias a gran escala y el margen de cambio es todavía muy amplio. En esta época del año, con la inestabilidad atmosférica propia del final de marzo y el inicio de la primavera, la evolución del tiempo puede variar considerablemente. De hecho, como ha ocurrido en otras ocasiones en Sevilla, los posibles escenarios meteorológicos no se afinan realmente hasta pocos días —o incluso horas— antes de cada jornada.

Las primeras aproximaciones se basan en los mapas semanales del modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), uno de los sistemas de predicción más prestigiosos a nivel internacional. Este organismo europeo elabora modelos meteorológicos utilizados por servicios meteorológicos de todo el mundo y destaca por su alta fiabilidad en previsiones a medio plazo, aunque en horizontes temporales de varias semanas su función es más orientativa que predictiva.

Un patrón atmosférico que apunta a mayor variabilidad

Uno de los perfiles que ha compartido estos mapas es MeteoenSevilla, una cuenta especializada en meteorología local muy seguida en la ciudad. Según explica el propio perfil, el mapa del modelo europeo ECMWF para esas fechas muestra “anomalías de altura geopotencial a 500 hPa para la semana del 30 de marzo al 6 de abril de 2026, justo en plena Semana Santa”, un tipo de representación que permite observar patrones atmosféricos a gran escala, aunque todavía no sirve para determinar si lloverá o no en un día concreto.

En ese sentido, el análisis señala que “el patrón que aparece ahora mismo sugiere altas presiones en el norte de Europa y presiones más bajas hacia el Atlántico y el sur de Europa”. Traducido a un escenario meteorológico más práctico, esto “podría favorecer borrascas atlánticas cerca de la Península y un tiempo más variable” durante esas fechas.

En cualquier caso, desde el propio perfil recuerdan que el patrón atmosférico todavía es muy susceptible de cambios conforme se acerquen las fechas.

Posible inestabilidad al inicio y tendencia a estabilizarse

Otra web especializada en meteorología, Cazatormentas, también ha analizado las últimas salidas del modelo europeo y plantea una interpretación práctica de los mapas. Según su explicación, “los mapas sugieren que la Semana Santa 2026 podría arrancar con la presencia más o menos cercana de bajas presiones al oeste o norte de la Península Ibérica”, lo que podría traducirse en cierta inestabilidad en los primeros días.

Modelo de precipitaciones en Europa entre el 30 de marzo y el 6 de abril / ECMWF

Con el paso de la semana, sin embargo, los escenarios apuntan a un cambio progresivo: “el empuje de las altas presiones desde Azores desplazaría el área de bajas presiones —y la inestabilidad— hacia el Mediterráneo norte”. Esto haría “presumible un riesgo ligero o moderado de lluvias en los primeros días (no parece generalizado) y decreciente con el paso de las jornadas”, especialmente “al oeste y sur de la Península gracias al abrigo de las altas presiones atlánticas”.

Mucho margen aún para cambios

En cualquier caso, todos los especialistas coinciden en el mismo mensaje de prudencia. A tres semanas del Viernes de Dolores, que este año se celebrará el 27 de marzo, los mapas meteorológicos solo permiten observar tendencias generales de circulación atmosférica, no previsiones concretas.

La experiencia de otros años en Sevilla demuestra que la atmósfera puede cambiar de forma notable en cuestión de días e incluso horas, por lo que todavía queda mucho tiempo para saber con cierta precisión qué tiempo acompañará finalmente a cada jornada de la Semana Santa. Mientras tanto, los modelos seguirán actualizándose en las próximas semanas y permitirán ir afinando poco a poco los posibles escenarios.