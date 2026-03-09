Radar Betis semana 28: preocupación y mala situación de algunos cedidos

Un fin de semana más ha concluido en las competencias nacionales y Diario de Sevilla vuelve con su radar para seguir detectando el rendimiento que tienen los futbolistas cedidos por el Real Betis Balompié en sus respectivos equipos esta temporada.

A día de hoy, dentro de la zona de control permanecen Guilherme Fernandes en el Real Valladolid, Gonzalo Petit en el Granada CF, Nobel Mendy en el Rayo Vallecano (aunque por poco tiempo, ya que está a punto de cumplir ese cupo de 25 partidos con los que la compra sería obligatoria), Iker Losada en el Levante y Mateo Flores en el Arouca portugués.

Nobel Mendy celebra el gol anotado ante el Valencia / LaLiga

Mendy, de los más aplicados de la jornada

Defensivamente fue un buen partido de Nobel Mendy ante el Sevilla FC, aunque es cierto que el gol de Akor Adams refleja un fallo en cadena de posicionamiento en bloque tras el buen centro de Azpilicueta. El senegalés realizó 12 contribuciones defensivas y además, recuperó tres balones, realizó una intercepción, ganó cinco de diez duelos (aunque los aéreos fueron un drama) y despejó nueve veces el balón. No fue regateado. Acumula ya 21 partidos como futbolista del Rayo Vallecano, que está a punto de ejercer esa obligación de compra por el 80% de su pase.

Nuevamente, Guilherme volvió a encajar tres goles como portero del Valladolid, que eso sí, celebró un empate importantísimo en casa del Málaga en un objetivo que nadie pensaba que pelearían a estas alturas, la salvación. El meta recibió un tanto de penalti y realizó tres paradas importantes, una de ellas a un tiro desde fuera del área.

Gonzalo Petit celebra su primer gol con el Granada señalándose una espinillera / LaLiga

Preocupación por la situación de Petit

Ahí se acaba el análisis de los cedidos béticos. Mateo Flores volvió a no tener minutos con el Arouca, Iker Losada se quedó sin jugar con el Levante y Gonzalo Petit no tuvo tampoco minutos con el Granada. Situación muy preocupante, sobre todo la del delantero uruguayo, por el que el conjunto verdiblanco pagó una curiosa cantidad de dinero y que no ha terminado de arrancar en ninguno de los dos equipos de Segunda División en los que ha estado.