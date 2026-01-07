El Sevilla traspasa a Ramón Martínez al Valladolid y se reserva una opción de recompra

El Sevilla ha hecho oficial el traspaso de Ramón Martínez al Valladolid. El club deja ir a un futbolista que no tenía protagonismo alguno con Matías Almeyda pese a que fue inscrito con ficha del primer equipo en agosto, debido a que ya no era sub 23 y si jugaba un minuto con el Sevilla ya no podría jugar con el Sevilla Atlético y el argentino tenía confianza en él. Sin embargo a la hora de la verdad tuvo un rol testimonial.

El club se reserva un 40% de una posible plusvalía en caso de que el Valladolid lo traspase a otro equipo durante su estancia en el José Zorrilla, donde ha firmado un contrato hasta 2029, es decir, por tres temporadas y media.

El central murciano (Mula, 22-10-2002) llegó al filial en el verano de 2022 procedente del UCAM Murcia. Se hizo con un puesto en el filial gracias a su polivalencia, actuando de central diestro o de lateral diestro, rol en el que mostró un buen toque para el centro en largo. La temporada pasada incluso marcó un gol con el Sevilla, en Villarreal, en el último partido de la pasada Liga. Pero esta temporada, pese a su preeminencia en pretemporada, vio cómo se le apagaba la estrella.

Apenas ha jugado esta temporada 181 minutos repartidos en tres encuentros, dos de Liga y uno de Copa del Rey. La temporada pasada debutó en Primera División precisamente en Valladolid (0-4) con García Pimienta y luego jugó cuatro partidos al final de la temporada con Joaquín Caparrós.

"El Sevilla FC, que se guarda una opción de recompra futura, desea la mejor de las suertes al jugador murciano", remata la escueta nota con la que el club anunció su salida, que libera una ficha aunque no mucho margen de límite salarial debido a que su contrato era de los bajos.