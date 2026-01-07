El Sevilla busca gol y echa de menos incluso a Akor Adams

El torpe ímpetu de Isaac en la gestión del penalti que falló frente al Levante, en el minuto 92 y con 0-2 en el marcador, terminó de condenar a la picota pública al delantero lebrijano. Isaac tenía mucho que perder y poco que ganar quitándole, por dos veces, el balón a Alexis después incluso de que Agoumé intentara mediar para que fuera el veterano chileno el que lo lanzara en medio del enrarecido ambiente del Ramón Sánchez-Pizjuán. El lebrijano tenía sus razones para reivindicarse después de los claros goles que falló en el Santiago Bernabéu, pero el tiro le salió por la culata y le estalló en la cara, de forma doble, pues hasta falló el rechace. Cuando el fútbol te quiere castigar... Tan enrarecido está todo en el Sevilla que incluso echan de menos a Akor Adams.

Isaac ha quedado muy señalado en los dos partidos que hicieron de bisagra entre 2025 y 2026, con el nigeriano luciéndose en la Copa de África y clasificándose con su selección para los cuartos de final del torneo. El sábado se jugará contra Argelia en Marrakech (17:00) el pase a las semifinales de la competición que se disputa en Marruecos. La cercanía de la sede hacer pensar que si cae derrotada Nigeria podría volver en un viaje exprés Akor Adams para intentar estar disponible el lunes frente al Celta. No será sencillo. Si logra el triunfo el combinado de las Súper Águilas, jugará el miércoles la semifinal. El partido de consolación es el sábado 17 y la final el domingo 18. El siguiente partido del Sevilla es en Elche también en lunes, el 19.

Antonio Cordón se mantiene ajeno a estas cábalas que sí estará haciendo Matías Almeyda, quien reconoció tras la durísima derrota frente a un colista que abandonó en Nervión su condición de farolillo rojo de la Liga. El gestor pacense anda ajustando el puzle de la planificación del Sevilla, en el que hay muchos factores y piezas que encajar para poder darle al técnico argentino un delantero centro, que fue su primera petición pública una vez se confirmó la convocatoria de Akor Adams para la Copa de África.

Alexis se dispone a tirar el penalti e Isaac le pide el balón. / Antonio Pizarro

El nigeriano despuntó en el partido de cuartos de final del torneo, el contundente 4-0 con el que Nigeria eliminó a Mozambique. Hizo un gol y dio dos asistencias... Casi como en su despedida del Sevilla en la goleada sobre el Oviedo, partido en el que abrió el marcador con una galopada tras un pase al espacio de Agoumé y luego le dio el 2-0 a Sow con una irrupción por la derecha y el 3-0 a Mendy con una descarga de tacón en el área.

Más de dos meses después de sus dos goles consecutivos contra Rayo (0-1) y Barcelona (4-0) fue como un aviso de que el Sevilla lo iba a echar de menos. Porque antes no había hecho gran cosa. Al contrario, había concitado muchas críticas y hasta ácidas bromas sobre su heterodoxia.

Los 14 remates del Sevilla en el Bernabéu (5 a portería y 10 en el área), las seis paradas de Courtois y los fallos de Isaac tuvieron continuidad en los 15 remates contra el Levante (7 a portería y 12 en el área) y las siete paradas de Ryan, incluida la doble a Isaac en el penalti. Mientras Cordón afina la planificación, Akor se luce en Marruecos e Isaac vive su momento más bajo. Y contra el Celta tendrá otra espinosa ocasión de elevar la voz. Almeyda ya envió un mensaje sobre estos momentos críticos: "El que hoy te insulta mañana te aplaude. Esta es la situación y la historia de los futbolsitas. El que tiene lo que hay que tener lo va a soportar", dijo el argentino. Isaac tiene ante sí el reto de revertir la situación.