Nigeria firmó una exhibición arrolladora en los octavos de final de la Copa de África 2025, imponiéndose por 4-0 a Mozambique en el Complexe Sportif de Fès y sellando su pase a los cuartos de final con una actuación estelar de Akor Adams, delantero del Sevilla FC.

Desde el pitido inicial, las Súper Águilas dominaron el ritmo del encuentro ante un Mozambique que disputaba por primera vez en su historia una fase eliminatoria en el torneo. Nigeria se adelantó gracias a una gran jugada colectiva en el minuto 20: Ademola Lookman abrió el marcador tras recibir una asistencia precisa de Akor Adams, que demostró visión de juego y desborde en cada avance ofensivo. El sevillista le dio el pase hacia atrás con todo a favor para el futbolista de la Atalanta.

Cinco minutos después, Akor Adams volvió a aparecer como arquitecto del juego al poner el balón en los pies de Victor Osimhen, la gran estrella del equipo, quien remató desde corta distancia para el 2-0 antes del descanso.

En la segunda mitad, Nigeria no aflojó y amplió su ventaja con otro tanto de Osimhen, resultado de la fluidez ofensiva que imprimió el equipo durante todo el partido.

La guinda para El 9 sevillista llegó cerca del tramo final, cuando Akor Adams culminó su gran noche con un gol propio tras una rápida transición iniciada por Lookman, que aprovechó un contraataque para asistir al delantero, quien definió con precisión con un disparo durísimo para el definitivo 4-0.

La actuación de Adams —con un tanto y dos pases de gol en un choque de eliminación directa— subraya su creciente influencia con la selección nigeriana, en la que volvió a ser titular indiscutible pese a su ausencia en la alineación inicial en el partido de la tercera jornada de la primera fase, y constituye, posiblemente, una de las grandes historias individuales de esta edición de la Copa de África.

Con este triunfo, Nigeria se clasifica para los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Argelia y RD Congo en Marrakech, continuando su ambición de conquistar un título continental que no levantan desde 2013.