Juan Iglesias, un regalo de Reyes a largo plazo

Antonio Cordón trabaja a largo plazo pese al muy inicerto futuro del Sevilla en distintos aspectos. El mes de enero debe deparar más movimientos en forma de llegadas una vez se certifique alguna salida más al margen del meta Álvaro Fernández, ya desvinculado y presentado en el Deportivo de la Coruña. El siguiente debe ser Ramón Martínez, que firmará cedido en el Valladolid. Ambos dejan hueco, aunque no mucho margen dinerario. Pero el gestor pacense ya maniobra también para junio.

Según avanza la edición madrileña del diario Marca, Juan Iglesias ha llegado a un acuerdo total con el Sevilla para firmar con el club de Nervión por cuatro temporadas... una vez termine en junio su contrato con el Getafe, con el que no ha querido renovar pese a que es titular fijo con José Bordalás.

El lateral derecho de 27 años (Valladolid, 03-07-1998) llegó al club azulón del Logroñés en julio de 2019 para incorporarse al filial, pero ya en la campaña 20-21 halló hueco en la plantilla de Bordalás y disputó diez partidos de Liga. En cuatro temporadas y media en el equipo azulón ha disputado 155 encuentros oficiales con dos goles y siete asistencias. Curiosamente fue el autor involuntario del gol del Sevilla en el partido de la primera vuelta contra el Getafe (1-2) al despejar hacia la portería un centro paralelo.

No es difícil vincular este preacuerdo con el defensor vallisoletano de 1,87 metros con movimientos en la banda derecha del Sevilla. Tras la baldía negociación del pasado verano con el Nápoles por Juanlu, el carrilero internacional sub 21 sigue siendo una de las mejores piezas de mercado de la plantilla sevillista. Y Antonio Cordón espera que ahora sí pueda cuajar alguna venta por la urgente necesidad de ingresos que hay para cuadrar cuentas.