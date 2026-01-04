Ramón Martínez: de la convocatoria del Sevilla a fichar por el Valladolid

El Sevilla y el Real Valladolid están próximos a cerrar el traspaso al club castellano del defensor Ramón Martínez, que figura en la convocatoria del entrenador argentino Matías Almeyda para el partido ante el Levante debido a las bajas de los centrales Nianzou, Azpilicueta y Marcao.

Sin embargo, según han confirmado a EFE fuentes cercanas al Sevilla, el técnico sevillista ya ha dado el visto bueno para la salida de Ramón Martínez, murciano de 23 años y bajo contrato hasta junio de 2027, que esta temporada sólo ha sumado 181 minutos de juego divididos en tres partidos, dos de Liga y uno de Copa.

El futbolista muleño pasó por las canteras del Levante y del Villarreal antes de incorporarse al UCAM Murcia, desde donde fichó por el Sevilla Atlético en el verano de 2022 y ha disputado, en total, nueve partidos oficiales con el primer equipo sevillista, en los que ha anotado un gol.

La de Ramón Martínez es la segunda salida en el recién comenzado mercado invernal del Sevilla, que anteayer abandonó el portero Álvaro Fernández para firmar por el Deportivo de la Coruña, liberando fichas y margen salarial para que el club sevillista se refuerce durante este mes de enero.