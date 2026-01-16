El Granada anuncia al bético Gonzalo Petit con un guiño a Monstruos SA: gritos de gol para presentar a su nuevo delantero

El Granada CF ha confirmado la incorporación de Gonzalo Petit como primer refuerzo del mercado invernal. El delantero uruguayo, de 19 años, llega cedido por el Real Betis hasta final de temporada para reforzar el ataque del equipo rojiblanco.

La confirmación ha llegado con una puesta en escena poco habitual en redes: un mensaje en clave humorística que habla de un 'nuevo asustador goleador' llenando los tanques de gritos, un guiño que el club acompaña con una estética inspirada en la fábrica de sustos de Monstruos SA, como si esos 'gritos' fueran celebraciones de gol.

Según avanzó Granada Hoy, el Betis ha roto la cesión previa de Petit en el Mirandés para que el futbolista pueda terminar la temporada en Los Cármenes, en un movimiento que busca darle continuidad y, a la vez, paliar los problemas ofensivos del Granada en la primera vuelta.

Un delantero para el plan de Pacheta

En lo deportivo, el fichaje llega para intentar mejorar la efectividad de un Granada que ha sufrido de cara a puerta en la primera mitad del campeonato. En esa primera vuelta, el uruguayo sumó 21 partidos, 946 minutos, cinco goles y una asistencia.

El punta, además, ya sabe lo que es marcar en el Nuevo Los Cármenes: uno de sus goles llegó precisamente en el estadio granadinista, en una acción de cabeza tras un saque de banda.

Disponible de inmediato

El punta ya estaba en Granada desde el jueves y, tras oficializarse su llegada, se incorporará al trabajo del equipo: la previsión es que pueda debutar el lunes ante el Eibar en el Nuevo Los Cármenes. Con Petit, el Granada mueve ficha en un mercado invernal en el que ya ha empezado a retocar piezas y en el que el club espera más movimientos en las próximas horas.