La cesión de Petit al Mirandés se rompe de forma oficial para jugar en el Granada

La cesión de Gonzalo Petit al Mirandés ha terminado. Así lo ha comunicado oficialmente el cuadro rojinegro mediante un comunicado, por lo que el delantero uruguayo está muy cerca de comenzar un nuevo préstamo, en esta ocasión en el Granada.

La nota del Mirandés es la siguiente: "El Real Betis Balompié ha comunicado al Club Deportivo Mirandés su decisión unilateral de dar por finalizada la cesión de su jugador: Gonzalo Petit, en el conjunto rojillo. El Real Betis Balompié ha ejecutado la cláusula del contrato de cesión entre ambos clubes para recuperar a su futbolista previa compensación económica correspondiente.

El Club Deportivo Mirandés agradece el trabajo y compromiso de Gonzalo Petit durante su etapa como jugador rojillo y le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal".

Se da así el primer paso para que Gonzalo Petit, con cinco goles y una asistencia en 21 partidos (946 minutos) en las filas rojinegras, juegue lo que resta de campeonato en un Granada que tiene todo acordado con el Betis desde hace días y que será el club que pague los 220.000 euros establecidos para que los verdiblancos pudieran romper unilateralmente la cesión al Mirandés.