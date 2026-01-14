Betis y Granada ultiman la cesión de Petit
El uruguayo se marchará cedido al conjunto nazarí en las próximas horas
Alineación probable del Betis ante el Elche
El Real Betis Balompié y el Granada CF ultiman en estos momentos la cesión hasta final de temporada de Gonzalo Petit después de que el conjunto de Pacheta vaya a abonar 220.000 euros para compensar al CD Mirandés en la finalización de la cesión del delantero. Después unos meses en los que este diario también avanzó que en Heliópolis dudaban mucho sobre la continuidad de este préstamo, se ha elegido al combinado nazarí como el idóneo para que Petit siga formándose como futbolista
Hasta el momento son 5 goles y 1 asistencias en 21 partidos con 19 años su bagaje este curso después de que fuese firmado en verano por uan cifra cercana a los 7 millones de euros contando pagos fijos y variables. En el Betis tienen puestas muchas esperanzas en este futbolista de cara a las próximas temporada. De hecho, cuando lo firmaron, recibieron felicitaciones de numerosísimos profesionales del mundo del fútbol por la incorporación y la anticipación.
