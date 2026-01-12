Alineación probable del Betis ante el Elche: a reinventarse tras las bajas

Partido comprometido para el Betis en el Estadio de La Cartuja el de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Elche CF en lo que puede ser un capítulo más para el conjunto verdiblanco en su decadencia de resultados y juego que arrastra desde hace algunas semanas, o el capítulo inicial en el reajuste y la motivación de un grupo y un cuerpo técnico que tiene que dar mucho más de sí. Para llevarse el gato al agua, Manuel Pellegrini tendrá que escoger el mejor once posible teniendo en cuenta además que se las verá el sábado ante el Villarreal en un exigente encuentro en competición liguera (y más, conociendo que el submarino amarillo llegará completamente descansado).

En el capítulo de ausencias aparecen: Cucho Hernández (que será baja al menos hasta la primera semana de febrero), Junior Firpo (al que se le espera fuera un mes), Ángel Ortiz, Isco Alarcón (del que ni se sabe nada, ni dejan que se sepa), Amrabat y Ez Abde. Además, futbolistas como Bartra, Ricardo Rodríguez o Marc Roca vienen dando un rendimiento realmente pobre en las últimas comparecencias.

El posible once del Betis ante el Elche CF / DDS

Cambios en el once del chileno

En portería aparece una de las grandes dudas. Apostará de nuevo por Adrián San Miguel o al encontrarse con un rival de más envergadura, pondrá a Pau López. Lo normal sería que diese premio a la buena actuación del andaluz en el choque ante el Murcia de la ronda anterior. En defensa debería reaparecer de nuevo Héctor Bellerín en el lateral diestro como titular, sus minutos en el Carlos Tartiere fueron bastante positivos. Natan estará en el once y su acompañante debería ser Diego Llorente, acompañados por Valentín Gómez en el perfil izquierdo.

En el centro del campo todo apunta a que la medular estará compuesta por Sergi Altimira y Nelson Deossa, ambos sin minutos ante el Oviedo. Aquí aparece otra de las grandes dudas; Pablo Fornals. Es prácticamente inamovible para el chileno, pero teniendo en cuenta que se esperan más minutos para Lo Celso y Rodrigo Riquelme, podría descansar. En banda diestra estará Antony y en la izquierda el madrileño, con Cédric Bakambu en la punta de lanza. En este sentido no habría que descartar tres posibles variantes: Lo Celso como falso nueve con Deossa por detrás y Fornals en la medular o Fornals en la izquierda y Deossa tras Lo Celso.

Por tanto, el posible once del Betis en Elche es el siguiente: Adrián San Miguel; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez; Altimira, Deossa; Lo Celso, Rodrigo Riquelme, Antony y Bakambu.