El Elche ganó en cinco de sus ocho últimas visitas al campo del Betis

El Elche, que el miércoles disputa a partido único en La Cartuja su octavo de final de la Copa del Rey, ha logrado cinco victorias en las ocho últimas visitas que ha girado en el siglo XXI al campo del Betis, donde en la centuria anterior sólo logró un triunfo en veinte partidos.

El balance global entre estos dos contendientes en Sevilla favorece con claridad a los verdiblancos, que acumulan dieciséis victorias, seis empates y otras tantas derrotas en veintiocho encuentros, y que ganaron tres de los cuatro duelos coperos de la serie, el último de ellos en 2008 por 3-0, con goles de Xisco, Mark González y Edú.

Ese mismo resultado se dio en el último precedente, en la primera jornada de la Liga 2022-23, con doblete de Juanmi y gol de Borja Iglesias, y también ganaron los de Pellegrini (3-1) al Elche en la campaña 2020-21, cuando Jason descontó en el tramo final los goles de los locales Sanabria y Tello (2).

La última victoria del Elche en el campo del Betis fue en la temporada 2021-22, gracias a un solitario gol de Tete Morente, y también vencieron los ilicitanos en el Benito Villamarín en la campaña 2013-14, por 1-2 con goles de Fidel y Manu del Moral y del local Jorge Molina.

El exdelantero franjiverde Jorge Molina también marcó el único gol bético en el 1-4 de la temporada 2010-11, en Segunda, cuando Palanca, Mantecón y Linares certificaron la victoria visitantes por la misma diferencia que el 0-3 de la campaña anterior, también en la división de plata, con doblete del mencionado Molina y un tanto de Juli.

Los goles de Nano, Serban y el bético Pepe Gálvez rubricaron el 1-2 de la campaña 2000-01, segunda victoria del Elche en el campo del Betis tras la conseguida en la temporada 1962-63, cuando ganó por 2-3 un encuentro en el que marcaron para los locales Rogelio y Montaner y hicieron los tantos visitantes Lezcano (2) y Campos.