Betis-Elche: Horario y dónde ver por TV en directo los octavos de final de Copa del Rey

En un ambiente raro llega este partido tan importante para el Betis en Copa del Rey. La vía más corta y directa para cumplir el objetivo de cara a una clasificación a la UEFA Europa League (que no significa que por corta sea sencilla) podría poner a los verdiblancos a tres partidos de jugar otra final copera si consiguen superar al Elche. Los verdiblancos no han conseguido ganar esta temporada a ninguno de los cuatro últimos clasificados de LaLiga EA Sports, ni tampoco a ningúno de los cuatro primeros.

Además, la lesión del Cucho Hernández ha sido un golpe duro para los planes de Manuel Pellegrini. El cafetero se va a perder la eliminatoria y además aproximadamente siete partidos. Además, tampoco estarán futbolistas como Junior Firpo, Ángel Ortiz, Isco, Amrabat o Ez Abde.

Chimy Ávila con el balón en el encuentro ante el Elche / Europa Press

Horario del Betis-Elche en octavos de final de la Copa del Rey

El choque entre los de Manuel Pellegrini y Eder Sarabia se jugará este miércoles 14 de enero a partir de las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja. Será un enfrentamiento que no tiene un precedente demasiado alagüeño para los béticos después de el choque en primera instancias de liga en el Martínez Valero, y tampoco en las últimas ocho visitas de las cuales los ilicitanos vencieron en cinco ocasiones.

Altimira presiona a Febas en el Elche-Betis de este curso. / E.P.

Dónde ver en directo el Betis-Elche por televisión y online

Los dos equipos se verán las caras en un enfrentamiento ilusionante para todos sus aficionados en el inicio de una competición histórica con este nuevo formato. Unos octavos de final a partido único que dejarían al vencedor a tres partidos de una final. Para los locales es una oportunidad para resarcirse de los últimos resultados. Luego, para los de Eder Sarabia es una oportunidad perfecta ilusiónar aún más a los suyos tras el buen año que están haciendo en LaLiga. El Betis-Elche se podrá seguir por televisión a través de Movistar LaLiga. Además, en Diario de Sevilla podrán seguir el minuto a minuto tanto de la previa, con las alineaciones del encuentro en cuanto salgan y todas las noticias, el partido en sí mismo con todo lo que ocurra en el césped del Estadio de La Cartuja y por supuesto todas las reacciones en zona mixta y rueda de prensa.

No es menos importante que en los medios oficiales del conjunto verdiblanco se podrá seguir de forma totalmente gratuita la retransmisión radiofónica del partido en la ya más que conocida iniciativa, 'El Día del Betis', a través de RTV Betis y el Canal de YouTube oficial de los verdiblancos.