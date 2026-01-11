La ausencia del Cucho agrava un 'lunar' del Betis en la planificación de verano

El Betis perderá al Cucho durante un mes. En el conjunto verdiblanco confían en que el periodo de baja sea menor, pero, al tratarse de una lesión muscular, todo dependerá de la evolución del cafetero, cuya importancia en el equipo viene siendo muy alta en la presente temporada, tanto por sus goles como por todo lo que genera en el juego.

Ahora, los de Heliópolis tendrán que amortiguar el impacto que supone su ausencia, no solo por la pérdida de pólvora, sino también por cómo, gracias a sus características, potencia las virtudes de los futbolistas que actúan en la línea de tres de la mediapunta.

TITULAR INDISCUTIBLE PARA PELLEGRINI

El Cucho está siendo esta temporada un pilar fundamental para Pellegrini, cuya confianza en el delantero de Pereira es total. Tanto es así que, actualmente y sumando las tres competiciones, es el segundo futbolista que más minutos acumula en la plantilla (1.854), sólo superado por Natan (2.062). Sus registros así lo avalan: 23 encuentros disputados (19 de Liga, uno de Copa y tres de Europa League), con 10 goles (ocho en Liga, uno en Copa y otro en Europa League) y tres asistencias, todas ellas en el campeonato liguero.

Unos guarismos que reflejan el crecimiento de un delantero que este año, a su excelente juego asociativo fuera del área ha añadido mayor clarividencia de cara a gol, convirtiéndose en una pieza clave en la primera parte de la temporada.

PARTIDOS DE BAJA Y SOLUCIONES

Si se cumple el plazo estimado de un mes, el Cucho se perdería el encuentro ante el Elche y los octavos de final de la Copa del Rey –y, en caso de avanzar el Betis, también un hipotético cruce de cuartos, previsto para los días 3, 4 o 5 de febrero–. En Liga, causaría baja frente a Villarreal, Alavés, Valencia y Atlético de Madrid, mientras que en la Europa League no estaría disponible para los duelos ante PAOK y Feyenoord.

Para paliar su ausencia, Pellegrini cuenta con Bakambu, el Chimy Ávila y Pablo García, además del polivalente Ruibal. Sin embargo, los dos primeros se encuentran en la rampa de salida en este mercado de invierno, el joven atacante suele actuar en la banda derecha y el futbolista catalán viene desempeñándose en el costado izquierdo, lo que limita las alternativas reales como referencia ofensiva.

LA URGENCIA DE UN DELANTERO ACECHA

El gran lunar de la planificación veraniega del Betis afecta a dos posiciones: la delantera y el lateral izquierdo. Este último merece capítulo aparte, ya que desde la salida de Álex Moreno el descenso de nivel ha sido constante. En la delantera, sin embargo, el problema se veía venir. El equipo verdiblanco llevaba demasiado tiempo jugando con fuego debido a la elevada carga de minutos del Cucho, hasta que finalmente ha llegado la lesión muscular.

Ahora, la necesidad de incorporar un 9 se acentúa, pues el rendimiento de Bakambu y del Chimy Ávila está muy lejos del ofrecido por el colombiano. Además, un equipo que iniciaba el curso con la ilusión –que no el objetivo– de pelear por la Champions en la Liga no puede aspirar a ello con sólo el Cucho como principal exponente.

Así, el fichaje de un delantero se antoja no sólo necesario, sino urgente, aunque ya se conocen los tiempos del mercado invernal. Mientras llega ese refuerzo, al Betis no le queda otra que tratar de minimizar la baja del Cucho. Una incógnita total.