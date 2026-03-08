El pique del Getafe con el portero del Betis en redes sociales: "¡Esto es Getafe, papá!"

La derrota del Real Betis Balompié en el Coliseum ha dejado muchos puntos de análisis y muchas reacciones, tanto a nivel futbolístico dentro del terreno de juego como también fuera del mismo, mirando más a los despachos y a la planificación. Pero también las miradas se han dirigido hacia las redes sociales debido a una polémica publicación del conjunto azulón tras llevarse los tres puntos. Ha sido un pique con Adrián San Miguel y un tweet que puso el guardameta del combinado de La Palmera el pasado 23 de febrero, cuando los del Ingeniero se impusieron a su rival en el mismo escenario.

El portero recurría a esa ya reconocida frase de Bordalás en rueda de prensa ("Esto es fútbol papá"), pero versionándolo en modo Betis tras el triunfo: "¡¡Esto es el Betis, papá!!". Un mensaje que, dicho sea de paso, también tenía su parte de riesgo a la hora de tener que aceptar que cuando el resultado sea a la inversa, llegue la respuesta. Y así ocurrió.

El Getafe respondió a Adrián

A pesar de que el guardameta no ha jugado ni ha sido quien ha recibido los goles de Femenía y Satriano, con el final del partido el equipo de redes sociales le ha hecho una foto al videomarcador con el resultado (2-0 para el Getafe) y con un rótulo en el cielo escrito a mano que respondía a las palabras de Adrián: "¡¡Esto es Getafe, papá!!".