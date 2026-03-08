El pique del Getafe con el portero del Betis en redes sociales: "¡Esto es Getafe, papá!"
El conjunto azulón rememoró una foto de Adrián San Miguel en el partido del curso pasado en el Coliseum
Revela el motivo por el que Antony ha sido suplente ante el Getafe con el Betis
La derrota del Real Betis Balompié en el Coliseum ha dejado muchos puntos de análisis y muchas reacciones, tanto a nivel futbolístico dentro del terreno de juego como también fuera del mismo, mirando más a los despachos y a la planificación. Pero también las miradas se han dirigido hacia las redes sociales debido a una polémica publicación del conjunto azulón tras llevarse los tres puntos. Ha sido un pique con Adrián San Miguel y un tweet que puso el guardameta del combinado de La Palmera el pasado 23 de febrero, cuando los del Ingeniero se impusieron a su rival en el mismo escenario.
El portero recurría a esa ya reconocida frase de Bordalás en rueda de prensa ("Esto es fútbol papá"), pero versionándolo en modo Betis tras el triunfo: "¡¡Esto es el Betis, papá!!". Un mensaje que, dicho sea de paso, también tenía su parte de riesgo a la hora de tener que aceptar que cuando el resultado sea a la inversa, llegue la respuesta. Y así ocurrió.
El Getafe respondió a Adrián
A pesar de que el guardameta no ha jugado ni ha sido quien ha recibido los goles de Femenía y Satriano, con el final del partido el equipo de redes sociales le ha hecho una foto al videomarcador con el resultado (2-0 para el Getafe) y con un rótulo en el cielo escrito a mano que respondía a las palabras de Adrián: "¡¡Esto es Getafe, papá!!".
También te puede interesar
Lo último