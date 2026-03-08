Revela el motivo de la suplencia de Antony ante el Getafe

Uno de los principales puntos de crítica de los aficionados verdiblancos a Manuel Pellegrini tras la derrota de los suyos en el Coliseum ante el Getafe ha sido el planteamiento y el once que ha sacado con el Betis para medirse a un equipo tan complejo como el de Bordalás y, además, en su estadio. Precisamente, la mayor de las sorpresas en el equipo heliopolitano era la suplencia de un jugador tan diferencial como es Antony Matheus dos Santos, que luego entró en la segunda mitad con el partido ya prácticamente resuelto pero le dio una 'asistencia' a Bakambu que este no aprovechó.

Los béticos se preguntaban los motivos por los que el brasileño no jugó, y más viendo que en pocos minutos casi genera un gol, anhelando lo que podría haber hecho si hubiese partido desde el inicio. Aunque antes de que lo confirmase Manuel Pellegrini en rueda de prensa, la respuesta estaba clara: la UEFA Europa League y el partido ante el Panathinaikos.

Manuel pellegrini saluda a los futbolistas al final del encuentro. / ZIPI ARAGÓN / Efe

La pubalgia sigue lastrando a Antony

"Tiene los mismos problemas de siempre con la pubalgia. Hay ahora menos tiempo ahora para recuperar de domingo a jueves y por eso Antony empieza desde el banquillo. Sacamos las competiciones adelante con todo un plantel. Eliminados de la Copa del Rey quedó un mes más tranquilo y repetimos el once inicial, pero todos tienen la misma responsabilidad", establecía el Ingeniero.

Ya después del encuentro, en la sala de prensa, completaba la intervención debido a las dudas con su once y el planteamiento: "El mismo equipo venía jugando mucho y ahora con partidos jueves y domingo convenía hacer rotaciones. No fue un mal primer tiempo, pero encajamos dos goles evitables. No hay que echarle la culpa a las rotaciones, sino darle mérito al rival que defendió bien".