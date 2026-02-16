Bakambu, un gol para recuperar la sonrisa en el Betis

El futbolista del Betis Cédric Bakambu fue protagonista en el mercado de invierno, decidiendo continuar en Heliópolis hasta junio. El club verdiblanco y Manuel Pellegrini apostaron por no traer otro 9 y en Mallorca, el futbolista congoleño, que no lo ha pasado nada bien este pasado mes de enero, volvió a ver la luz marcando el segundo gol del triunfo. Un tanto que de cara a los próximos partidos debe darle un impulso en cuanto a confianza.

Bakambu, muy arropado siempre por el vestuario, como se pudo comprobar en la celebración de su tanto en Son Moix, quiere sentirse protagonista en verdiblanco en esta parte tan importante de la temporada y así lo explicó nada más acabar el partido. "Ha sido muy difícil, con la Copa de África, el mercado... Hablé con el Cucho y le dije que ahora empieza la temporada de verdad, vamos a necesitar a todos y si seguimos así va a ir bien", manifestó el punta en zona mixta expresando ese sentir personal de superación tras un momento complicado. Incluso, en sus redes sociales mandó el siguiente mensaje: "No importa lo larga que sea la noche, siempre saldrá el sol. Gran victoria anoche. Muy orgulloso del equipo. Gracias a la afición del Betis".

De esta forma, Bakambu recupera la sonrisa por ver portería y el ánimo para seguir aportando cosas a un Betis en el que sigue sintiendo el respaldo de su entrenador y de sus compañeros de cara a afrontar de la mejor manera posible y con la máxima confianza lo que resta de curso.