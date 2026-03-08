El Getafe-Betis de LaLiga, en directo

Tras cinco jornadas sin perder, aunque con dos empates en casa, el último en el derbi contra el Sevilla, el Betis se desplaza a Getafe (16:15) para medirse contra un equipo cargado de moral tras asaltar el Santiago Bernabéu. Lo hace en busca de su mejor racha liguera para asentarse en una quinta plaza que puede tener el premio de la Champions, aprovechando el tropiezo del Celta, rival directo, el pasado viernes.

Sin novedades en la convocatoria, con los lesionados Amrabar, Isco y Lo Celso, el Betis de Manuel Pellegrini, quinto con 42 puntos, afronta frente al equipo de José Bordalás el primer partido de una exigente serie de cinco antes del último parón liguero que incluye la eliminatoria de octavos de Liga Europa frente al Panathinaikos griego y, además del Getafe, los choques ligueros ante el Celta en casa y el Athlétic en San Mamés.

El duelo en el Coliseum lo dirigirá el extremeño Francisco Hernández Maeso, quien tendrá como encargado del VAR al valenciano Iván Caparrós Hernández.