Así quedaría el camino del Betis hasta la hipotética final de la UEFA Europa League: los posibles rivales en cada ronda

Una vez que ya se ha conocido el rival del Real Betis Balompié en los octavos de final de la UEFA Europa League y ha finalizado el sorteo celebrado en Nyon, ya se conoce el cuadro definitivo para el resto del torneo. Como ocurrió la pasada temporada en la UEFA Conference League, comienzan las posibles hipótesis sobre los rivales a los que se iría enfrentando el equipo de Manuel Pellegrini hasta una hipotética final.

Primero tendrá que superar al Panathinaikos en la ronda de octavos de final, cuyo partido de ida se jugará en Grecia el próximo 12 de marzo y el de vuelta el 19 del mismo mes en el Estadio de La Cartuja. Una vez que eso ocurra, tendrá que mirar a los enfrentamientos del mismo cuadro. El 9 y el 16 de abril son los hipotéticos cuartos de final y entre el 30 del mismo mes y el 7 de mayo se resolverían las semifinales.

El cuadro definitivo del Betis hasta la final de la Europa League / UEFA

El cuadro definitivo de la Europa League con suerte para el Betis

Por uno de los lados del sorteo han quedado equipos muy complicados: Stuttgart y Oporto se medirán en uno de los partidos. De ahí caerá uno de los favoritos para llevarse el trofeo en la final de Estambul. Si todo continúa con esa normalidad que rara vez se cumple en el fútbol, en cuartos de final se medirían hipotéticamente en los cuartos de final con el Nottingham Forest. Además, por ese lado del cuadro también están 'cocos' como Roma o Aston Villa, evitados por el Betis hasta una hipotética final.

En el caso del combinado verdiblanco, los dos rivales más difíciles con los que podría verse con Friburgo y Olympique Lyon, y no sería hasta una hipotética semifinales. Aunque ante estos dos equipos tiene mucho que decir el Celta. Panathinaikos, Ferencvaros y SC Braga, el futuro más inmediato del Betis en Europa.