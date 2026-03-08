Pelelgrini: "Encajamos dos goles en dos balones intrascendentes"

A la derrota del Betis en el Coliseum no puso Manuel Pellegrini ni un pero, consciente del mal encuentro de los suyos ante un rival que no concede nada, menos aún en su campo, por lo que el técnico fue franco al decir que el "Getafe fue justo vencedor", pese a que no fue superior a los verdiblancos, pero sí más efectivo.

"Hay un justo vencedor que fue el Getafe. Tuvimos el control de partido, pero ellos marcaron dos goles en dos balones intrascendentes. Con 2-0 arriba es un rival que defiende muy bien y en la segunda parte nos faltó creatividad, aunque tuvimos alguna llegada al final que atajó David Soria. En términos generales fue un rival que nos superó", indicó el entranador bético, para quien la puesta en escena de los suyos no fue mala: "No nos faltó alma ni carácter. En la primera parte tuvimos el control y tratamos de llegar arriba, aunque sin creatividad. El rival tampoco hizo nada para los goles llegaron y el encuentro entró en una dinámica en la que el Getafe está muy cómodo".

Cuestionado si todavía el empate concedido en el derbi estaba en la cabeza aseguró que no: "El derbi se terminó el mismo domingo. El Getafe siempre es complicado en su casa y pasa por un buen momento de la temporada. Valles, antes de los goles, tampoco tuvo ninguna intervención y nos fuimos al descanso con dos goles en contra", señaló.

Siete cambios en el once inicial hizo respecto al que dispuso en el derbi con el duelo frente al Panathinaikos el jueves en el horizonte: "El mismo equipo venía jugando mucho y ahora con partidos jueves y domingo convenía hacer rotaciones. No fue un mal primer tiempo, pero encajamos dos goles evitables. No hay que echarle la culpa a las rotaciones, sino darle mérito al rival que defendió bien".

"Tratamos que las derrotas y las victorias duren máximo 48 horas. Era importante sumar, porque los de detrás no habían sumado, pero mantenemos la misma distancia con Celta, que es nuestro próximo rival. Eran tres puntos que no eran fáciles de conseguir y no tuvimos la creatividad para conseguirlos", indicó Pellegrini