Marc Bartra: "Hay que dar un paso adelante que no damos"

El capitán ante el Getafe del Betis, Marc Bartra, explicó que el equipo no se encontró cómodo frente al Getafe y se mostró "dolido" por la derrota en e Coliseum.

"Veníamos de un golpe anímico en el derbi y el míster lo sabía e hizo muchos cambios, pero no nos encontramos cómodos. Dos goles... Hay que mirar mucho hacia dentro , porque hay que dar un paso adelante, no lo hemos dado y duele mucho", explicó el central.

Cuestionado en Movistar+ por el once dispuesto por Manuel Pellegrini en el Coliseum, con siete cambios, indico: "Tenemos una plantilla con jugadores experimentados. Las rotaciones funcionaron en otros tiempos y esta vez entraron futbolistas que llevaban tiempo sin jugar, pero no es excusa. No nos hemos encontrado cómodos. Muy molestos con el partido", aseguró.

"Queríamos agarrar esa quinta plaza, pero los de atrás han perdido también. Hay que darle valor a los partidos que hemos sacado. Llevábamos muchos partidos sumando y esta vez no pudo ser", añadió.